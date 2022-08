Christina Ricci se avergüenza de su actuación en 'Casper': "No me esforcé mucho"

Dicen que no hay peor juez que uno mismo, y en el caso de los actores esto se pude llevar al máximo nivel. Especialmente si llevan actuando desde bien jóvenes y tiempo después tienen la oportunidad de echar la vista atrás y valorar su trabajo cuando eran tan solo unos niños. Puede ser un poco injusto, pero nadie con mayor legitimidad para criticarse que ellos mismos.

Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de Christina Ricci, una de esas actrices que casi han tenido más relevancia de niñas que ahora de adultas. Ricci ha aparecido recientemente en Maxtrix Resurrections o la serie Yellowjackets, pero para el gran público siempre será conocida por dar vida a Miércoles en La familia Addams o a Kat en Casper, la cual ha revisionado después de muchos años.

"Si realmente vuelves a ver Casper, verás que estoy terrible. La gente se molesta mucho cuando digo eso. Y yo digo: 'No, es una película maravillosa. Es un tesoro de la infancia. Pero estoy terrible en ella'", explicaba Ricci en una reciente entrevista. La actriz interpretaba en ella a Kat, la particular hija del doctor Harvey (Bill Pullman), una joven difícil de asustar incluso para los hermanos de Casper y que acababa desarrollando una preciosa amistad con este último. Una amistad icónica pero que, para Ricci, hubiera sido aún mejor si le hubiera puesto más ganas.

"Estaban pasando muchas cosas en mi vida. Todo era muy difícil. Siempre estaba molesto, y creo que no me esforcé mucho, a decir verdad. Para mi vergüenza, creo que no me esforcé tanto como debería haberlo hecho", confiesa la actriz, quien se ha dado cuenta de todo esto al volver a ver la película después de tanto tiempo junto a su hijo Freddie, de ocho años. No sabemos si Ricci tendrá una segunda oportunidad con la serie que se prepara sobre Casper, pero desde luego podrá esforzarse más en el retorno a uno de sus personajes más icónicos en la serie Miércoles, en la que ella reaparecerá a pesar de que sea Jenna Ortega quien de vida al mítico personaje.

