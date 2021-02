Christian Bale investigará un crimen junto a Edgar Allan Poe en ‘The Pale Blue Eye’

En los últimos años Christian Bale se ha tomado su carrera más en serio que nunca, entendiendo esto como consolidar su gusto por los papeles que requieran grandes (y quizá insalubres) transformaciones físicas. No obstante, tras ser nominado por Le Mans ‘66 parece querer darle un giro más relajado a su trabajo, como ejemplifica su futuro papel de villano en Thor: Love and Thunder y, ahora, su reunión con el director Scott Cooper. Este cineasta, conocido por películas como Black Mass o Corazón rebelde, ha colaborado con Bale en dos ocasiones anteriores (La ley del más fuerte, estrenada en 2013, y Hostiles, de 2017) y ahora ha convencido al actor para involucrarse en una propuesta algo más disfrutona. Tan disfrutona como solo puede ser un whodunit.

Cooper lleva cerca de diez años queriendo trasladar al cine The Pale Blue Eye, novela que Louis Bayard publicó en 2007 y que aquí en España conocemos con el título de Los crímenes de la academia. La sinopsis es bastante ocurrente: en 1830, el detective Augustus Landor recibe el encargo de acudir a la Academia Militar de West Point, donde se están produciendo una serie de aterradores asesinatos. La investigación ha de ser desarrollada envuelta en el mayor secreto y con muy pocas pistas, pero pronto Landor podrá beneficiarse de la ayuda de un aliado inesperado: nada menos que Edgar Allan Poe, quien en aquella época aún prestaba servicio militar y no se había convertido en el gran escritor de terror que estaba destinado a ser.

Bale interpretaría a Landor, mientras que según recoge Deadline aún no se ha asignado actor para el joven Poe. “Este es mi intento de hacer un gran whodunit, con un asesino en serie en su centro”, contaba un entusiasta Cooper sobre The Pale Blue Eye. “Quiero hacer películas que me lleven a lugares diferentes, quizá incómodos, pero me alegro de tener a Christian conmigo. Llevo queriendo hacer eso una década y, afortunadamente para mí, Christian tiene la edad perfecta para el protagonista”. Actualmente Cooper tiene pendiente el estreno de Antlers: Criatura oscura, que producida por Guillermo del Toro está en manos de Disney y debería llegar a lo largo de 2021… sin que esté muy claro por qué medios lo hará.