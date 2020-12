Chris Pine también quiere que la 'Star Trek' de Tarantino se haga realidad

Antes de ponerse el tupé (y la riñonera) de Steve Trevor para Wonder Woman y su secuela, Chris Pine pasó por otra franquicia, esta en el espacio exterior, que sigue entusiasmándolo. Nos referimos a Star Trek, en la que daba vida al Capitán Kirk, una saga que, según ha afirmado en una entrevista para Comic Book, merece tener un futuro en la gran pantalla.

Recordemos que Paramount ha estado desarrollando varias ideas para posibles nuevas películas de Star Trek en los últimos dos años, incluyendo el famoso proyecto de Quentin Tarantino o el de Noah Hawley(Fargo). Sin embargo, el estudio se está tomando su tiempo para sacar adelante un futuro filme ya que su última apuesta, Star Trek: Más allá (2016) no hizo la taquilla esperada.

Pine ha asegurado que no tiene ni idea sobre los planes de Paramount. "No he leído un guion", ha afirmado: "Ojalá supiera algo de Star Trek. Soy literalmente una de las últimas personas en saber las cosas. No sé en qué punto de desarrollo se encuentra, no he leído el guion de Noah Hawley, no tengo ni idea de qué pasa en el terreno de Star Trek".

En cuanto a la película para adultos que se traía Tarantino entre manos, una idea original del director con el guionista de El renacido Mark L. Smith, el actor se ha mostrado entusiasmado ante la posibilidad de que se lleve a cabo: "Me encanta el personaje, me encanta el universo, me encantan los amigos que tengo ahí. Tener la aproximación de Quentin a eso sería tremendamente interesante y entretenido". "Pase lo que pase, regrese yo o no, es un universo genial, merece tener un futuro, y espero que ese sea el caso", ha concluido.

Cabe destacar que Tarantino ha mostrado su admiración por Pine en varias ocasiones, asegurando a principios de 2020 que el californiano era el mejor actor de su generación. También afirmó que la interpretación de Pine en Star Trek es en parte la razón por la que quiso embarcarse en la saga espacial.

El guionista Mark L. Smith, que se encuentra en plena promoción de Cielo de medianoche, contó a principios de mes que el guion de Tarantino para Star Trek "tenía mucha diversión" en lo que a Kirk se refería. El cineasta había descrito el filme como una película de gangsters de los años 30.