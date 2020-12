Chloé Zhao fue quien le propuso a Marvel dirigir una película, y así nació ‘Eternos’

Durante el desarrollo de las fases del Universo de Marvel se ha extendido la práctica (o, al menos, se ha intuido que existe dicha práctica) según la cual son Kevin Feige y sus allegados quienes eligen qué directores han de hacerse con las riendas del siguiente título. Habitualmente estos directores vienen de la esfera indie, encontrando la oportunidad de lidiar con presupuestos monumentales por primera vez en su carrera y, según una valoración muy extendida, perdiendo forzosamente entidad artística a la hora de encajar en la cuidadosa planificación del MCU. Sin embargo, no es exactamente lo que ha ocurrido con Chloé Zhao.

Esta directora chino-estadounidense, nacida en Pekín, ya triunfó en los circuitos festivaleros en 2017 con el estreno de The Rider, y este año está en todas las quinielas para los Oscar gracias a la espectacular andadura de Nomadland. El film protagonizado por Frances McDormand ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y el Premio del Público en Toronto, y tiene programado su estreno en España el próximo 19 de febrero mientras Zhao ultima el desarrollo de Eternos, su esperado debut con Marvel. Tras una serie de retrasos Eternos llegaría a la pantalla (esperemos que a la de los cines) el 5 de noviembre de 2021, y Zhao ha explicado recientemente cómo llegó a encabezar su producción.

Durante una conversación con el también director Barry Jenkins (Moonlight) auspiciada por Variety, Zhao reveló que había entrado a trabajar en Marvel por iniciativa propia, sin haber tenido que esperar la llamada de Feige. Al parecer, la cineasta había querido verse involucrada en una producción de estas características desde niña: “Crecí con el manga. No teníamos películas cuando crecía, no del mismo modo en que vosotros podíais acceder a las películas, pero yo solo tenía cajas y cajas de manga japonés. Los devoraba, fueron mi primer amor”, explicaba.

“Quería ser una artista de manga, pero no se me daba bien dibujar, y he sido fan del MCU desde la década pasada. Así que esparcí el rumor de que quería hacer una película de Marvel y el proyecto adecuado vino a mí”. De este modo Zhao fue fichada como directora de una película de 200 millones de dólares, y con un reparto impresionante que incluye a Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan, Kit Harrington, Richard Madden o Kumail Nanjiani. “Solo quería trabajar con este equipo. Volver a construir un mundo. Es por eso que me gusta tanto Star Wars, porque su mundo es muy rico”.

“Quería entrar ahí y ver qué podía hacer. ¿Podía incluir mi impronta siendo fiel a la esencia de ese universo? Me parecía excitante”, proseguía Zhao, y recordaba cuando tuvo que documentarse para rodar The Rider. “No es tan distinto a llegar al mundo de los cowboys de rodeo y plantear ‘este va a ser mi tratamiento’, y así empieza la colaboración. La química que puede salir de eso es muy emocionante”.