'Chicas malas': Lindsay Lohan, Jonathan Bennett y Amanda Seyfried celebran el 3 de octubre

Hay días muy cinéfilos en el calendario, y el 3 de octubre es uno de ellos gracias a Chicas malas. La película de culto, uno de los retratos más divertidos, salvajes y acertados a la adolescencia con una Cady (Lindsay Lohan) recién llegada de África, se ha apropiado de esta fecha gracias a una de sus escenas más icónicos.

Te refrescamos la memoria: se trata de la fecha en la que Aaron Samuels (Jonathan Bennett), el interés amoroso de la protagonista, preguntaba a esta qué día era durante una de sus clases. La propia Cady era la encargada de relatar al espectador cómo ocurría todo.

Así, cada 3 de octubre las redes se llenan de comentarios sobre la secuencia y referencias a Chicas malas. Este año, incluso sus protagonistas han querido recordar este día tan señalado en redes sociales. Lindsay Lohan ha compartido el momento en Instagram con ese "es 3 de octubre" que pronunciaba su personaje:

Amanda Seyfried no ha tardado en responder al post de su compañera con un "Sí que lo es". No contenta con eso, también ha festejado una fecha tan señalada el siguiente post, protagonizado por un trébol de cuatro hojas que ha recuperado recientemente. "Mi vida ha sido una serie de maravillas y hoy es un buen día para recordar las cosas increíbles que he llegado a hacer y encontrar", ha asegurado, añadiendo: "También es 3 de octubre".

Otro miembro del elenco que ha recordado este día en redes ha sido Jonathan Bennett, Aaron Samuels en la serie. Tras comentar el post de Lohan ("¿Qué día es?"), el actor ha compartido este divertido vídeo con Robert Buckley, su compañero en su próxima película Christmas House 2.

En el clip, vemos a Bennett recreando la escena de Chicas malas con Buckley, esta vez apropiándose de las frases de Lohan. Aunque, en lugar de decir "es 3 de octubre", dice "es 18 de diciembre", la fecha en la que se estrenará su nuevo filme.

Fenómeno en rosa

Tina Fey hizo de Chicas malas, con sus diálogos inolvidables y sus personajes extremos, la comedia adolescente de toda una generación. 17 años después de su estreno, los fans siguen recordando que, para ser una Divina, no puedes llevar top dos días seguidos, coleta solo una vez por semana, los viernes está permitido llevar vaqueros o chándal y, sobre todo, que los miércoles se va de rosa.

Tampoco han olvidado que es mejor asegurarse de lo que significa una fiesta de Halloween antes de presentarte con tu disfraz más horripilante, que Jingle Bell Rock es el villancico navideño más sexy o que conviene no criticar a tus compañeras de instituto en un libro... ¿La comedia teen definitiva? Totalmente.

