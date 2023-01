El caso Alcàsser en el cine y la televisión: documentales muy polémicos y una película contra la versión oficial

Se cumplen 30 años del día en que encontraron los cuerpos sin vida de Miriam, Toñi y Desirée, las niñas de Alcassèr cuyo caso conmocionó a España y sacó a relucir la peor cara de la prensa sensacionalista de este país.

Han sido varios creadores los que han querido llevar a la pantalla en diferentes formatos esta brutal historia acerca del triple secuestro, violación, tortura y posterior asesinato de las tres niñas, que acontecía un 13 de noviembre de 1992 en el pueblo valenciano de Alcassèr, y que hoy forma parte del imaginario popular de este país.

Estos títulos muestran desde diferentes perspectivas uno de los casos de violencia de género más salvajes y controvertidos de los últimos años. Nos señalan víctimas, acusados, sospechosos, teorías conspirativas, fraudes…

'El Caso Alcàsser' (2019)

Esta serie distribuida por Netflix, creada por Bambú Producciones, producida por Ramón Campos y que dirige Elías León Siminiani cuenta con cinco capítulos que rondan la hora de duración.

El documental, que en su momento supuso un boom e hizo revivir el interés y el morbo por la historia, pretende hacer una crónica de los hechos ocurridos aquella noche y durante los 75 días posteriores hasta la aparición de los cuerpos de las víctimas, para inevitablemente acabar sucumbiendo a una atmósfera morbosa y sensacionalista en torno al caso. El crimen puntual, el proceso de investigación, el juicio y un exhaustivo análisis del comportamiento de los medios ante el suceso son los cuatro ejes fundamentales en los que Siminiani organiza la pieza.

Gracias al buen manejo de los recursos y posibilidades que ofrece el documental, y a la claridad con la que deciden tratar la información, desde el inicio logran mantener al espectador atento hasta el final.

Mientras van cuestionando la confianza en unos órganos de poder y protección social destinados a velar por nuestra seguridad, el documental en varios momentos corre riesgo apartando el foco de la auténtica tragedia: da igual en qué lugar del mundo te encuentres, siempre hay nombres de mujeres víctimas de un feminicidio para recordar.

'75 días' (2022)

Tras el hallazgo de los cadáveres aparecen, misteriosamente colocados a pie de fosa, unos papeles que implican a un apellido. Las investigaciones policiales llevan hasta dos sospechosos, Antonio Anglés y Miguel Ricart, dos delincuentes con antecedentes penales. Comienza entonces una búsqueda exhaustiva para detener a los culpables del triple asesinato.

La que fuera la ópera prima del director Marc Romero, y con un reparto que incluye nombres como el de Ana Fernández, Javier Albalá y Antonia San Juan, aborda el suceso desde una perspectiva muy concreta, y crea una ficción inspirada en los hechos reales del caso pero con una visión crítica que contradice acontecimientos de la versión original.

Así es como Romero ofrece a los espectadores una realidad diferente a la que conocemos generando gran controversia en torno al filme. Tal y como él mismo cuenta, desde el inicio quiso centrar la historia “en toda la investigación, las partes oscuras, y muchas de las cosas que nos han contado, que distan mucho de la realidad". De hecho, para no herir sensibilidades ni siquiera se utilizan los nombres de las menores ni de sus familiares. Aunque no deja de ser una ficción, 75 días corre el riesgo de crear teorías infundadas que no se sustentan en ninguna investigación.

'Las niñas' (2018)

En 2018 también comenzó la producción de la película Las niñas, del director valenciano Manuel Giménez de Llano. Otro filme inspirado en el caso Alcàsser que revisita aquella noche del 13 de noviembre de 1992 y que centra la trama en un famoso violador que sale de prisión en medio de una conmoción mediática, y que en una supuesta entrevista exclusiva con un canal de televisión contará la verdad sobre el secuestro, la violación y el asesinato de las tres adolescentes.

Según la productora, el largometraje aborda de lleno los aspectos más polémicos del caso y las irregularidades cometidas durante su instrucción, aportando información jamás revelada y que, afirman, fue facilitada por profesionales que trabajaron directamente en él. Añaden que también cuenta con testimonios directos de familiares que contribuyeron a la escritura del guión.

La película está protagonizada por José Gasent, María Izquierdo, Arturo García, Jasmine Riiz y Carmen Balaguer.

'El crimen de Peñasca' (2009)

La primera pieza audiovisual con un relato similar a lo acontecido en Alcàsser fue El crimen de Peñasca una ficción televisiva de 2009 dirigida por Jaume Najarro e interpretada por Eric Romero, Soraya Arrabal, Vanesa Baldonado y el mismo Najarro.

El que hace las veces de director, escritor, actor y productor de la tv movie fue el primero que se atrevió a utilizar la historia de Miriam, Toñi y Desirée como inspiración para recrear una trama propia trasladada esta vez a la localidad navarra de Peñasca. En ella dos adolescentes, Tania y Marta, desaparecen dirigiéndose a las fiestas de dicho pueblo. A partir de ahí, las dos familias inician una intensa búsqueda junto a la guardia civil para descubrir el paradero de las niñas.

'Alcàsser' (2022)

Navegando por internet encontramos en el canal de true crime @triunarts este documental ilustrado sobre el crimen real sucedido en Alcàsser hace ya 30 años. Está dividido en siete capítulos: 1) La desaparición (00:00), 2) La búsqueda (12:00), 3) El levantamiento en la Romana (27:21), 4) Incógnitas en la Romana (54:59), 5) Las autopsias (1:07:01), 6) Las detenciones y declaraciones de Miguel Ricart (1:35:08) y 7) La huida de Antonio Anglés (2:14:03).

El youtuber ilustra originalmente el caso, incluyendo entrevistas y colaboraciones con expertos en criminología y ciencias forenses. Una forma diferente de indagar en esta terrible historia que no morirá jamás.