Carrie-Anne Moss: "Me ofrecieron un papel de abuela el día después de cumplir los 40"

En 1999, Carrie Anne-Moss era un icono de la modernidad en Hollywood gracias a Matrix y esa legendaria patada en tiempo bala. En 2007, sin embargo, la industria la veía de una forma muy distinta: según acaba de recordar la actriz en The Hollywood Reporter, algunos productores solo la consideraban apta para interpretar papeles de abuela.

Moss, a quien pronto veremos en Matrix 4, ha recordado esto interviniendo en la presentación de Face: One Square Foot of Skin, el libro de la actriz y directora Justine Bateman sobre las presiones sociales que enfrentan las mujeres cuando llegan a la madurez. Durante el evento, que tuvo lugar en Nueva York, la intérprete de Trinity recordó una anécdota que le ocurrió justo el día después de cumplir los 40 años.

"Había oído que a los 40 todo cambiaba, pero no me lo creía", contó Moss. "Pero [aquel día] estaba leyendo un guion que acababa de recibir y hablando de él con mi representante. Ella me dijo: "Oh, no, no, no, no te ofrecen el papel [que estás leyendo], es el de la abuela".

"Tal vez esté exagerando un poco, pero ocurrió de un día para otro", puntualiza Carrie-Anne Moss. "Pasé de ser una chiquilla a ser la madre de la madre".

Para Moss, este proceso es "brutal" para las actrices, sobre todo porque estas ven cómo sus colegas masculinos se libran de él (véanse para probarlo los bien conocidos casos de Leonardo DiCaprio y Tom Cruise, por ejemplo). Además, lo considera privativo del cine estadounidense.

"Miraba a esas actrices francesas y europeas y ellas tenían ese algo que las hacía parecer tan seguras de sí mismas. No podía esperar a ser como ellas. Es algo a lo que aspiro", remacha la actriz. Y concluye: "No es fácil permanecer en este negocio. Hay un montón de presión externa".

En espera de que Moss regrese por todo lo alto al mundo ciberpunk de Matrix, podemos recordar que las cosas han cambiado ligeramente desde que se enfrentó a este panorama.

Ahora, actrices como Charlize Theron o Milla Jovovich (ambas de 45 años) pueden mantener su estatus de estrellas y protagonizar filmes de acción sin que la industria les niegue el pan y la sal. Sin embargo, siguen siendo minoría, mientras que el sexismo en Hollywood sigue siendo un problema acuciante.