Era la película con más anticipación. Crimes of the Future, de David Cronenberg, era uno de los grandes momentos de este Cannes 2022. Y aunque esperábamos escribir crónicas de desbandadas entre el público y hasta mareos, al final no fue para tanto. Pero en la rueda de prensa sí se notó mayor expectación y más participación que en el resto de películas a competición. Será Kristen Stewart, será Viggo Mortensen o hasta el propio Cronenberg.

Dicen que en la proyección oficial hubo alguna salida precipitada, pero nada que ver con lo que el propio director canadiense adelantó antes del Festival. La película gira alrededor de lo que prometía: la nueva carne, sexo y sexualidad, el dolor y la falta de él. El control de nuestros cuerpos. Un tema más relevante incluso hoy que cuando escribió la primera versión de este guion hace dos décadas.

“Sí, lo escribí hace 20 años, pero ya incluso entonces podías sentir que esto iba a llegar. Una propiedad y control opresivos”, dijo. “Es una constante en la historia, que alguien en alguna parte del mundo quiere controlar su población”. Lo que le llevó a una de las frases que más se repite en su película leída o hablada: “Body is reality”. El cuerpo es realidad.

“En Canadá pensamos que todo el mundo EE UU se ha vuelto completamente loco, que EE UU se ha vuelto completamente loco, y no me puedo creer que los políticos estén diciendo lo que están diciendo, no solo por el caso Roe v. Wade sino por todo lo demás. Sin tiempos extraños”, continuó, haciendo referencia así a la sentencia que podría ser rechazada el próximo mes y acabar con el aborto libre y el poder de la mujer de decidir.

Kristen Stewart en la rueda de prensa de 'Crimes of the Future'. Festival de Cannes

En la película situada en un futuro impreciso, los seres humanos se han adaptado a una nueva realidad en la que sus cuerpos sufren mutaciones, aparición de nuevos órganos que llevan a entender la cirugía como “el nuevo sexo”. La gente ya no siente dolor, pero sigue buscando el placer y el arte en ese dolor añorado. El máximo control del cuerpo lo representan sus protagonistas. Mortensen y Léa Seydoux interpretan a dos artistas, performers; ante el público, ella le tatúa y extrae a él los nuevos órganos que se le van formando en el cuerpo sin aparente función. Y existe un departamento del gobierno intentando controlar todo esto. “El cuerpo es la única realidad –ha insistido– porque si controlan los cuerpos pueden controlar todo”.

De ahí que, más allá de la provocación, del género y la sensualidad de sus imágenes, su película sea profundamente política. “Todo arte es político”, asegura Cronenberg que vuelve en Crimes of the Future a sus inicios. “Es una expresión de cultura, contexto e intelecto, por eso es político, sea el creador de esa obra consciente o no”. Él lo es. Y mucho.