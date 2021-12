Ariana Grande, Sparks, Billie Eilish, Beyoncé... escucha todas las canciones preseleccionadas para los Oscar 2022

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha anunciado sus listas de candidaturas preseleccionadas (las llamadas shortlists) para un puñado de categorías de los futuros Oscar 2022, entre ellas la de mejor película internacional, donde la apuesta española por El buen patrón de Fernando León de Aranoa ha conseguido seguir adelante.

La categoría de mejor canción original es otra de las que se beneficia de esta selección previa de aspirantes, dejando en 15 los temas musicales que pueden optar ahora a formar parte de las cinco nominadas finalistas. La votación para las nominaciones comenzará el próximo 27 de enero y durará hasta el 1 de febrero. Pocos días después, el 8 de febrero, será cuando se anuncien todas las nominaciones de los Oscar 2022, cuya gala se celebrará el 27 de marzo.

Entre las 15 canciones preseleccionadas puedes encontrar la habitual mezcla de estilos y melodías. ¿Detalles a destacar este año? La feliz inclusión del dúo Sparks gracias a su trabajo con Leos Carax en Annette, la presencia de divas rutilantes de la música actual como Ariana Grande (por No mires arriba), Billie Eilish (por Sin tiempo para morir) o Beyoncé (por El método Williams), que podría competir contra su marido Jay-Z (por Más dura será la caída); la doble aspiración de Kid Cudi (por No mires arriba y Sin tiempo para morir) o la posibilidad de que Diane Warren (por 4 días) consiga su 13ª nominación.

A continuación puedes escuchar todas las canciones preseleccionadas. ¿Cuáles son tus favoritas?

“So May We Start?" de Sparks (Annnette)

“Just Look Up” de Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi & Taura Stinson (No mires arriba)

“Right Where I Belong” de Brian Wilson & Jim James (Brian Wilson: Long Promised Road)

“Be Alive” de Beyoncé Knowles-Carter, Dixson (El método Williams)

“Dos oruguitas” de Lin-Manuel Miranda (Encanto)

“No Time To Die” de Billie Eilish & Finneas O’Connell (Sin tiempo para morir)

“Automatic Woman” de H.E.R. (Herida)

"Dream Girl" de Idina Menzel & Laura Veltz (Cenicienta)

“Beyond The Shore” de Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder & Marius de Vries (CODA)

“Guns Go Bang” de Jeymes Samuel, Scott Mescudi & Shawn Carter (Más dura será la caída)

“The Anonymous Ones” de Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg (Querido Evan Hansen)

“Somehow You Do” de Diane Warren (4 días)

“Down To Joy” de Van Morrison (Belfast)

“Here I Am (Singing My Way Home)” de Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson & Carole King (Respect)

“Your Song Saved My Life” de U2 (¡Canta! 2)

