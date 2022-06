Cameron Diaz regresa de su retiro para protagonizar una comedia de acción de Netflix con Jamie Foxx

En 2014, Cameron Diaz estrenaba tres películas, Sex Tape: Algo pasa en la nube, No hay dos sin tres y Annie, pero desde entonces no la hemos vuelto a ver en pantalla. El año pasado, la actriz explicaba la razón por la que decidió alejarse del cine: "Cuando haces algo a un nivel tan elevado durante un largo periodo de tiempo, otras partes de ti tienen que ser entregadas a otras personas. Había tantas partes de mi vida que no estaba tocando y que no estaba manejando".

Cuando hizo esas declaraciones, no tenía intención de romper su retiro voluntario, pero ahora, pocos meses después, la intérprete acaba de fichar por la nueva comedia de acción de Netflix, Back in Action, en la que compartirá protagonismo con Jamie Foxx. Se trata del primer trabajo de la actriz en 8 años.

De momento, no se conocen muchos detalles sobre la película, que marca la tercera colaboración entre Diaz y Foxx tras Un domingo cualquiera (1999) y Annie. Seth Gordon dirige y coescribe el guion junto a Brendan O'Brien, según informa EW.

"Jamie Foxx, solo tú podías hacer que volviera a la acción", ha escrito Diaz en sus historias de Instagram: "Estoy deseándolo, ¡va a ser una pasada!".

Instagram de Cameron Diaz Cinemanía

Foxx ha sido quien ha anunciado el proyecto en su cuenta de Twitter, compartiendo un audio de una llamada con la actriz. En la conversación, Diaz asegura estar emocionada por volver a la actuación, pero no sabe cómo hacerlo, por lo que su compañero presenta a alguien que sabe del asunto: Tom Brady. El deportista se retiró del futbol americano profesional a principios de año para volver un mes después.

"Estaba hablando con Jamie y dice que necesitas un par de consejos para salir del retiro", escuchamos a Brady: "Soy relativamente exitoso en eso".

"Cameron, espero que no te importe que haya grabado esto, pero ahora no hay vuelta atrás", ha escrito Foxx en redes con la grabación: "Cameron y yo volvemos a la acción (Back in Action es el nombre del filme)". El actor también ha adelantado que la película de Netflix arrancará su producción este año y ha agradecido su ayuda a Brady.

