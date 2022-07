El mundo de la cultura pop se prepara para un estallido sin precedentes: Disney ha fichado a la 'boy band' BTS para tres proyectos exclusivos. Estos contenidos se rodarán como parte de un acuerdo entre la Casa del Ratón y Hybe, el emporio multimedia que gestiona la carrera del grupo más exitoso de Corea del Sur.

Según The Hollywood Reporter, el fichaje de BTS forma parte de una estrategia de Disney para destronar a Netflix como el proveedor de contenidos coreanos por excelencia tras el megaéxito de El juego del calamar. Asimismo, la multinacional aspira a incrementar el cómputo de seguidores para Disney+, especialmente en Asia oriental.

De momento, esta joint venture se traducirá en tres proyectos, en los que participarán tanto BTS en su totalidad como sus miembros por separado.

El primer contenido será BTS: Permission to Dance on Stage – LA, una filmación en 4K del concierto ofrecido por la banda en el Sofi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021. Después, podremos ver In the Soup: Friendcation, un reality de temática vacacional en el que participarán tanto el miembro de BTS V como otras estrellas coreanas como el actor Woo-shik Choi (Parásitos).

Finalmente, la joya de esta iniciativa será BTS Monuments: Beyond the Star, una serie documental sobre la carrera del grupo que podrá verse exclusivamente en Disney+. El estudio asegura haber tenido "un acceso sin precedentes a una amplia biblioteca de música y metraje a lo largo de los últimos nueve años", y promete que el show mostrará "las vidas cotidianas, los pensamientos y los planes de los miembros de BTS mientras se preparan para su segundo capítulo".

Recordemos que, a principios de este mes, BTS anunciaron que sus miembros se concentrarían a partir de ahora en sus carreras en solitario. Pese a todo, Hybe ha asegurado que esto no equivale a una separación, y que los miembros del grupo seguirán trabajando juntos.

