Ni suicidio, ni sobredosis: la trágica verdad sobre la muerte de Brittany Murphy

El 20 de diciembre de 2009, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a las ocho de la mañana a una llamada realizada desde la casa que la actriz Brittany Murphy compartía en ese momento con su madre, Sharon Murphy, y su marido, el escritor británico Simon Monjack, en West Hollywood. Sharon acababa de encontrarse a su hija desmayada en el suelo del baño y necesitaba urgentemente una ambulancia.

Los servicios sanitarios se trasladaron rápidamente a su domicilio y encontraron a la muchacha en parada cardiaca, por lo que procedieron a iniciar las maniobras de reanimación. Inmediatamente después, trasladaron su cuerpo al exclusivo centro médico Cedars-Sinai, donde se le declaró muerta a las 10:04 horas debido a un paro cardíaco. La actriz, de 32 años, fue enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, pero no descansó en paz como el común de los muertos.

La policía de Los Ángeles inició inmediatamente una investigación para determinar la verdadera causa de la muerte, y se le realizó una autopsia para conocer qué había podido motivar ese ataque al corazón en una persona tan joven y aparentemente sana.

Una autopsia a la que, por cierto, se negó en un principio su viudo, alegando que el estudio del cadáver de Murphy supondría algo así como una violación de su hermoso cuerpo, y que iba en contra de sus creencias judías ortodoxas.

Como cabe esperar siempre en este tipo de casos, la polémica estaba servida. Ya se sabe que al ciudadano de a pie no le gusta demasiado pensar que la cosa pudo deberse a un desafortunado y trágico accidente, cuando de una muerte famosil se trata, así que la rumorología sobre lo que pudo pasar realmente se disparó en el mismo instante en que su fallecimiento se hizo público. Y con ella, un sinfín de especulaciones sin fundamento en torno a los supuestos malos hábitos de la actriz.

Algunos portales llegaron a afirmar que la intérprete llevaba un tiempo padeciendo anorexia, algo que su viudo negó categóricamente en una entrevista concedida tan solo un día después de lo sucedido: “Era delgada, pero ese era su físico natural […] Trató de ganar peso, pero tenía uno de esos metabolismos, un metabolismo alto. Pero disfrutaba de la comida tanto como cualquiera”.

De lo que no disfrutaba nada la joven era de la mala prensa que le perseguía en los últimos tiempos. Monjack afirmó –antes de conocer el resultado de la autopsia– que el ataque al corazón que sufrió su esposa pudo ser consecuencia del mal trato que, según él, le estaba dispensando Hollywood. Tan solo unas semanas antes de morir, fueron muchos los que cuestionaron la profesionalidad de Murphy cuando salió publicado que la actriz había sido despedida del rodaje, en la isla de Puerto Rico, de la película The Caller.

Al parecer, su marido se presentó borracho en el set el primer día de rodaje, y los productores le pidieron que no volviera a presentarse por allí. Eso, unido a la aparente decepción de la actriz tras comprobar que lo que ella pensaba una película del género thriller era, en realidad, un filme de terror, le llevó a optar por abandonar la producción. Monjack contó que su mujer y él decidieron aprovechar aquel viaje, quedándose unos días más en la isla, pero que volvieron a Los Ángeles, a finales de noviembre, y lo hicieron con lo que parecía ser un buen catarro.

Según el escritor, su esposa se encontraba enferma el día anterior al trágico suceso, con síntomas de gripe y laringitis, pero dice que no le dio demasiada importancia, por lo que no acudió a que la viera un médico. Prefirió quedarse en casa descansando, tomando jarabe para la tos y antibiótico, y viendo películas en la cama, junto a su marido y perrito. En la misma entrevista, Monjack dejó claro que Murphy no consumía ningún tipo de drogas. Según su viudo, de hecho, lo único que tomaba habitualmente era vicoprofeno para aliviar el dolor por los calambres menstruales que sufría.

El británico llevaba dos años casado con Murphy y, según algunos, era un tipo de dudosa reputación. Todo indica que llegó a la vida de la actriz en una etapa en la que ella era bastante vulnerable y que no fue una buena influencia para la joven. “Es imposible saber si Brittany todavía podría estar viva si Simon no hubiera aparecido”, señaló un colaborador de The Hollywood Reporter que se entrevistó en varias ocasiones con Monjack. “Sin embargo, parece obvio que él sacó a la luz sus peores rasgos y contribuyó a una atmósfera que finalmente fue mortal para ella. Rex Beaber, psicólogo clínico y abogado de Los Ángeles, no conocía a Simon, pero después de escuchar su historia dice que su comportamiento era consistente con un trastorno antisocial de la personalidad”.

Por otro lado, Monjack aprovechó aquella polémica entrevista para comentar que su esposa soñaba con seguir trabajando y con formar una familia en 2010. "Ella era hija única. Quería un bebé. Su gran sueño el próximo año era tener un hijo, y hablamos del aspecto que él o ella tendría. Ella decía 'Será mejor que tenga tus labios y ojos y mi pelo'”, apuntó. Efectivamente, Brittany Murphy era hija única; de padres divorciados, para más señas. Se crió con su madre y tenía 13 años cuando ambas se instalaron en Burbank, con la esperanza de que la adolescente persiguiera su sueño de ser actriz.

La suerte de la de Atlanta dio un giro cuando, a los 17 años, le dieron un papel en una comedia adolescente, Fuera de onda (Clueless) (1995), que se convirtió en un éxito inesperado. Clueless la puso en el candelero hollywoodiense y la llevó a aparecer en un puñado de películas y a ponerle voz al personaje de Luanne Platter en la popular serie de dibujos animados El rey de la colina.

Murphy se especializó en papeles de adolescente problemática o con trastornos mentales, pero la crítica empezó a respetarla algo más después de verla protagonizar junto al rapero Eminem el drama musical 8 millas (2002). Sin embargo, el cruel destino se interpuso en su camino.

La autopsia oficial acabó revelando la verdad de lo ocurrido a Murphy: ni se había suicidado, ni había muerto a causa de las drogas; de hecho, no se encontraron restos de sustancias ilegales en su cuerpo. La joven falleció debido a una neumonía, agravada por su falta de hierro y un coctel tóxico de medicamentos recetados. Ahora bien, según señaló el jefe asistente de la oficina del forense del condado de Los Ángeles, la muchacha “llevaba enferma, al menos, dos semanas”, por lo que “si la hubieran llevado a un médico o a un hospital, habría sido tratable".

Lo más macabro del asunto es que, solo cinco meses después de que muriese, su viudo fallecía también, en el dormitorio de la misma casa de Hollywood donde se encontró el cuerpo de Murphy y debido a una neumonía aguda y anemia severa. ¿Fatal coincidencia? Seguramente sí. Aunque es curioso que Sharon Murphy llegase a asegurar que su hija y su yerno pudieron morir debido al moho tóxico que había en las paredes de la casa que los tres compartían. Incluso llegó a poner a la venta esa propiedad y acusó a la constructora de la casa de negligencia.

Aquello no se pudo demostrar nunca, pero la cosa sí que se enredó un poco más cuando de la nada apareció el padre de la actriz, Angelo Bertolotti, confesando que su hija podría haber muerto asesinada. ¿En qué se basaba para afirmar tal cosa? En un nuevo informe toxicológico que había encargado y que detectó en los restos de la actriz una inusual concentración de varios tipos de metales pesados y tóxicos usados principalmente en veneno para ratas y totalmente nocivos para los humanos.

No contento con eso, al hombre no le tembló el pulso a la hora de poner el foco sobre su exmujer. “Déjale que explique por qué hizo que mi hija ejecutara un testamento, dejando todo a su madre y excluyendo específicamente a Simon. Deja que Sharon te explique por qué decidió hacer esto justo después de que Brittany y Simon le contaran su plan de mudarse a Nueva York y tener un bebé”, señaló Bertolotti en una entrevista.

Si bien es cierto que aquellas declaraciones incendiarias no tuvieron demasiado recorrido, no es menos cierto que a Murphy siguen sin dejarla descansar en paz (del todo). Y aunque parece misión imposible llegar a despejar cualquier atisbo de duda acerca de lo sucedido, es obvio que el culebrón familiar de los Murphy da bastante más miedo que la trama del thriller de bajo presupuesto que la actriz se negó a seguir rodando en Puerto Rico.