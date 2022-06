Bradley Cooper habla de su adicción a la cocaína antes del éxito de 'Resacón en Las Vegas'

Las adicciones en Hollywood han estado detrás de la muerte de numerosas estrellas y la caída en desgracia de otras tantas, quienes debían lidiar con la fama y los altibajos laborales. Una ardua tarea que afectaba hasta estrellas de la talla del actor y director Bradley Cooper, quien ha hablado de cómo cayó en el mundo de los adicciones tras su despido de la serie Alias.

"Estaba tan perdido. Era adicto a la cocaína. Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieran/renunciara de Alias", señala Cooper en un podcast junto a sus amigos y compañeros de profesión Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

"Tuve la suerte de que eso pasara cuando tenía 29 años. Pensé que lo había logrado cuando conseguí un anuncio de Wendy, pero cuando me mudé a Los Ángeles para hacer Alias me sentí como si hubiera regresado al instituto. No podía entrar en ningún club y ninguna chica quería mirarme. Estaba totalmente deprimido".

Un punto de inflexión

Fue en 2004, cuando Will Arnett se dio cuenta de que Cooper tenía problemas, después de que no hubiera sacado a los perros en todo el día. "Esa fue la primera vez que me di cuenta de que tenía un problema con las drogas y el alcohol. Fue Will diciéndome eso, nunca lo olvidaré... Cambió toda mi vida".

Una serie de hechos que ocurrieron antes del éxito de Resacón en Las Vegas, que popularizarían su imagen a nivel mundial en 2009. Un filme que supuso que finalmente se enderezara a los 36 años, siendo la persona "cálida, considerada y generosa" que es, en términos del propio Bateman.

El intérprete ya había hablado de sus problemas en el pasado e incluso de cómo había pensado dejar el mundo de la actuación. Afortunadamente, el éxito le trajo grandes alegrías y con ello trabajos brillantes como El lado bueno de las cosas (2012), El francotirador (2014), La gran estafa americana (2013) o Ha nacido una estrella (2018), que cambiaron completamente su vida.

En la actualidad, este luce irreconocible para su próxima película: Maestro. Un filme que supone el biopic del músico Leonard Bernstein (West Side Story) y podría convertirse en un nuevo hito en la trayectoria de Cooper.

