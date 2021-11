Bradley Cooper desvela que lo amenazaron con una navaja en el metro

Tras varios años de trabajo sin descanso y un pequeño parón en los últimos meses, Bradley Cooper regresa el 14 de enero a la gran pantalla con Licorice Pizza, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, y el 28 de ese mismo mes con El callejón de las almas perdidas, de Guillermo del Toro.

Tratándose de una estrella de Hollywood, no es de extraña que el actor se haya acostumbrado a que la gente lo pare por la calle para pedirle fotos o autógrafos. Sin embargo, tal y como ha desvelado recientemente en el podcast de Dax Shepard (vía Comic Book), antes de la pandemia confundió a un fan con un hombre que lo terminó amenazando con una navaja.

"Antes de la pandemia solía caminar por la ciudad de Nueva York todo el rato con los cascos puestos", ha arrancando relatando el actor: "Estaba en el metro a las 11:45h. para ir a buscar a Lea al Downtown, a la escuela rusa, y me agarraron con una navaja".

Cooper ha confesado que fue un incidente "bastante loco" porque le hizo darse cuenta de que se había acostumbrado demasiado a sentirse cómodo y seguro en la ciudad: "Había bajado la guardia. Estaba al final del metro. Sentí que alguien se acercaba. Pensé: 'Oh, quieren una foto o algo'. Cuando me di la vuelta, estaba contra la pared como si fuera The French Connection o algo así, y me volví. Miré abajo y vi una navaja".

"Tenía los auriculares puestos todo el tiempo. No podía oír nada. Estaba escuchando música. Todo tenía música", ha seguido contando: "Levanté la mirada, vi los ojos de la persona y me impresionó lo jóvenes que eran". Sin embargo, el intérprete fue capaz de reaccionar, por lo que salió corriendo, saltó el torniquete y se escondió en la entrada del metro. "Le saqué una foto y le perseguí escaleras arriba".

Una vez en la calle, se encontró con dos agentes de policía, a los que mostró las imágenes. Estos agentes le insistían en si le habían llegado a apuñalar, pero por suerte todo quedó en un susto y el actor regreso al metro para ir a recoger a su hija, tal y como el mismo ha terminado de explicar.

