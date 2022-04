Blumhouse cancela el Drácula de Karyn Kusama

Por supuesto que Drácula siempre ha sido un personaje al que Hollywood es incapaz de resistirse, pero en los últimos tiempos se registra una fiebre especialmente intensa, y siempre relacionada de un modo u otro con Universal Pictures. Luego de la tentativa fallida de aquel Dark Universe, pero el triunfo de El hombre invisible, la major prepara multitud de proyectos de Drácula a través de sus filiales. Está Renfield basándose en el célebre sicario de Drácula, interpretado por Nicholas Hoult mientras el Conde corre a cuenta de Nicolas Cage. Está un western futurista a cargo de Chloé Zhao. Está The Last Voyage of Demeter, que protagoniza nuestro Javier Botet para centrarse en un único episodio de la novela de Bram Stoker, aquél en el que Drácula se hacía con el control de un navío.

Quizá sea The Last Voyage of Demeter el más atractivo, por tener al frente a André Øvredal (La autopsia de Jane Doe). Pero también está Mina Harker, dirigida por Karyn Kusama. Lamentablemente, y según recoge The Hollywood Reporter, este proyecto ha sido cancelado de forma fulminante. La película se basaba libremente en el libro de Stoker (característica troncal a los films enumerados) para centrarse en Mina Harker, esposa de Jonathan Harker que era mordida por el Conde. La historia nos remitiría a la actualidad, donde Mina y Drácula se reencuentran, y habría tenido a Jasmine Cephas Jones como protagonista, llegada de Blindspotting y Hamilton. El guion venía firmado por Phil Hay y Matt Manfredi, colaboradores habituales de Kusama.

Mina Harker estaba coproducida por Blumhouse y Miramax Films, y tenía pensado empezar a rodarse este mismo mes. Al parecer el proyecto ha sido cancelado por el abandono sorpresivo de Miramax, sin que el sello de Jason Blum haya querido apañárselas en solitario. Es especialmente lamentable no tanto por el enfoque (al fin y al cabo vamos a tener relecturas de Bram Stoker en grandes cantidades durante los próximos meses) como por la firma de Kusama, una cineasta muy apreciada entre los aficionados al género de terror. Y es que la directora ha firmado películas de culto como Jennifer’s Body o La invitación, siendo su último trabajo el thriller Destroyer con una irreconocible Nicole Kidman.

Se desconoce si Kusama cuenta hoy día con algún otro proyecto del que ocuparse, ahora que Mina Harker parece haber sido suspendida del todo.

