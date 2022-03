Bill Murray explica por qué no quiso ser Batman (con Eddie Murphy como Robin)

Si bien el cine está lleno hasta los topes de historias inverosímiles que resultan ser auténticas, la idea de Bill Murray planteándose interpretar a Batman resultará para muchos un desafío a la cordura. Y, sin embargo, pudo ser así: a principios de los 80, el director Ivan Reitman (Los cazafantasmas) quiso recurrir al actor para interpretar al Caballero Oscuro… con Eddie Murphy acompañándole como Robin.

Si bien la idea era descabellada, tanto Murray como Murphy estaban entonces en la cumbre de su popularidad, y Reitman acababa de rodar uno de los grandes taquillazos del Hollywood ochentero. Entonces, ¿por qué la película no llegó a rodarse? Murray lo ha explicado en una entrevista con Yahoo Entertainment (vía ScreenRant).

"Hablé con Eddie Murphy del tema y Eddie quería ser Batman", recuerda Murray, a quien la idea de vestirse de corto no le hacía ninguna gracia. "No quiero ser el Chico Maravilla de nadie. Quizás hace mucho tiempo, cuando era un chico, pero en los 80 ya era demasiado tarde".

"Además, el traje no me sentaría bien: a Eddie le sienta bien el púrpura, y a mí también. De verde y amarillo, parezco uno de los elfos de Santa Claus", prosigue el actor, invocando imágenes que harán partirse de risa a más de uno. Más en serio, Murray concluye: "Hubo mucha vanidad de por medio en aquel proyecto. Estaba claro que no iba a pasar".

Por lo que nos cuenta Bill Murray, está claro que el proyecto de Reitman tenía más que ver con la serie protagonizada por Adam West que con los momentos más oscuros de Bruce Wayne en los cómics. Siempre nos quedaremos con la duda de qué hubiese ocurrido si esta versión paródica hubiera sido el regreso de Batman al cine de acción real en lugar del filme de Tim Burton.