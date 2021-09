Benedict Cumberbatch se lo pensó "muchas veces" antes de aceptar un personaje gay en 'Power of the Dog'

A Benedict Cumberbatch podría salirle muy a cuenta su trabajo en The Power of the Dog, la nueva película de Jane Campion (El piano). Tras el estreno del filme en los festivales de Venecia y Telluride, el actor británico ha entrado a todo vapor en la carrera hacia los Oscar junto a sus compañeros de reparto Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee.

Así pues, Cumberbatch debe estar alegrándose mucho de haberle dicho "sí" a un rol que, según ha explicado, le llevó a pensárselo dos veces antes de aceptar. El actor ha hablado sobre el tema en una entrevista (vía IndieWire) que podría contener SPOILERS de la película.

En The Power of the Dog, Cumberbatch interpreta a un ranchero sin escrúpulos que, contra todo pronóstico, se siente atraído por el personaje de Smith-McPhee, el hijo de una viuda (Dunst) que se muda a la propiedad tras haberse casado con el hermano del protagonista (Plemons).

Aunque no es la primera vez que interpreta a un personaje LGBT (dio vida al matemático Alan Turing en The Imitation Game), Cumberbatch reconoce que se planteó si incorporarse al proyecto era oportuno. "Soy muy sensible en todo lo que toca a la representación, la diversidad y la inclusión", indica.

"Uno de los atractivos de este trabajo era la idea de que en este mundo, y con este personaje en concreto, había muchas cosas privadas, ocultas a la vista", añade, para después reconocer que no se tomó "a la ligera" la propuesta de Campion. "Me sentí un poco como, '¿necesitamos enseñarle a todo el mundo nuestro carnet de baile? ¿Debemos explicar todos los momentos privados en nuestra historia sexual?' Creo que no".

Aun así, concluye Cumberbatch, lo que le persuadió de incorporarse a la película fue el hecho de que se lo pidiera la propia Jane Campion. "Jane nos eligió a cada uno para nuestros papeles, así que esa es una pregunta que debería contestar ella".