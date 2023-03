Ben Affleck no quiere dirigir ninguna película para la DC de James Gunn

El nombramiento de James Gunn y Peter Safran como líderes de DC Studios ha estimulado la rumorología sobre este universo superheroico, a unos niveles inéditos. Gunn y Safran quieren despegarse de la fase de Zack Snyder sin que les importe eliminar personajes para ello, y ante el avispero correspondiente Gunn intenta mantener un perfil abierto en Twitter para controlar el flujo de especulaciones. Una de estas aseguraba que la directiva se había reunido recientemente con Ben Affleck.

Affleck tiene un historial complejo en DC. Ha interpretado a Batman en varias ocasiones (la última de ellas será en la largamente aplazada The Flash, que se estrena este 16 de julio), pero además de eso estuvo hace siete años vinculado a un proyecto del Caballero Oscuro en solitario, titulado preventivamente The Batman. Affleck iba a dirigir, escribir y protagonizar el largometraje, pero se topó con tantos percances que finalmente The Batman fue algo muy distinto, con él fuera y protagonizando Robert Pattinson a las órdenes de Matt Reeves.

No fue algo agradable para Affleck, y los rumores de una reunión con Gunn para ver si tenía hueco en la nueva continuidad de DC apuntaban a que el actor podría por fin resarcirse. En una entrevista con el Hollywood Reporter, sin embargo, Affleck ha negado estos rumores, y sostiene que no tiene intención alguna de trabajar en la DC de Gunn y Safran. “No dirigiría nada para la DC de James Gunn. Absolutamente no”, afirma.

“No tengo nada en contra de James Gunn. Es un buen tipo, seguro que va a hacer un gran trabajo. Simplemente no me gustaría entrar y dirigir de la forma en que lo están haciendo. No me interesa eso”. El Batman de Affleck, según trascendió en su momento, iba a tener como centro el Arkham Asylum y la psique torturada de Bruce Wayne. Era un proyecto atractivo, pero pasaron demasiadas cosas en el Universo de DC.

Por ejemplo, la experiencia Liga de la Justicia: esa que empezó Snyder, que dejó por una tragedia familiar, y que tuvo que terminar Joss Whedon topándose con críticas demoledoras. Luego de, como se esclareció en los meses siguientes, haber fomentado un ambiente de trabajo muy tóxico. “Iba a dirigir un Batman, pero Liga de la Justicia me hizo decir ‘me retiro, no quiero volver a hacer nada con esto, no me conviene’”.

El lado bueno de las cosas

“Fue la peor experiencia que he vivido en un negocio lleno de experiencias de mierda. Me rompió el corazón”. Affleck luego se animó a rodar nuevas escenas para La Liga de la Justicia de Zack Snyder: algo considerablemente más agradable pero no lo bastante como para alargar su relación con las películas de superhéroes. “No las desprecio, pero llegué a un punto en que no me resultaban satisfactorias creativamente".

“Estaba sudoroso y agotado. Y pensé ‘no quiero participar en esto de ninguna forma’. ‘No quiero perder más tiempo’”, insiste, aunque acto seguido aclara que está muy contento con su rol en The Flash. De hecho sugiere que es la interpretación de Batman que le ha dejado más satisfecho. “Finalmente descubrí cómo interpretar a ese personaje, y lo clavé en The Flash. Los cinco minutos que estoy ahí son geniales”.

“Todo se reduce al tono, tienes que averiguar cuál es la versión de ese personaje. ¿Quién es el tipo que encaja con lo que puedes hacer? E intenté encajar en un Batman”, prosigue. “Aunque me gustan mucho otras cosas que hicimos, especialmente la primera. Batman v Superman”.

