Nominaciones a los BAFTA 2022: 'Madres paralelas' nominada, 'Dune' supera a 'El poder del perro'

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión ha dado a conocer las nominaciones de sus premios de 2022. Un año muy reñido, en el que hasta 48 títulos competirán entre sí, y donde los vientos de cambio y el relevo generacional se constata en el hecho de que entre los 24 nominados de las categorías de interpretación hay 19 que se ven por primera vez en esta situación.

Es la undécima vez que una película de Pedro Almodóvar está nominada en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, única candidatura a la que opta Madres paralelas. El cineasta manchego ha ganado este premio en tres ocasiones anteriores: Todo sobre mi madre (más el premio de mejor dirección), Hable con ella (más el de mejor guion original) y La piel que habito.

Dune lidera el cómputo de nominaciones con 11 candidaturas, la mayoría en las categorías técnicas; detrás ya viene El poder del perro con 8 nominaciones.

BAFTA 2022: lista completa de nominados a los premios

MEJOR PELÍCULA

Belfast, de Kenneth Branagh

No mires arriba, de Adam McKay

Dune, de Denis Villeneuve

Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson

El poder del perro, de Jane Campion

MEJOR DIRECCIÓN

Aleem Khan por Después del amor

Ryûsuke Hamaguchi por Drive My Car

Audrey Diwan por El acontecimiento

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

Jane Campion por El poder del perro

Julia Ducournau por Titane

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Lady Gaga por House of Gucci

Alana Haim por Licorice Pizza

Emilia Jones por Coda

Renate Reinsve por La peor persona del mundo

Joanna Scanlan por Después del amor

Tessa Thompson por Claroscuro

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Adeel Akhtar por Ali & Ava

Mahershala Ali por El canto del cisne

Benedict Cumberbatch por El poder del perro

Leonardo DiCaprio por No mires arriba

Stephen Graham por Hierve

Will Smith por El método Williams

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Caitríona Balfe por Belfast

Jessie Buckley por La hija oscura

Ariana Debose por West Side Story

Ann Dowd por Mass

Aunjanue Ellis por El método Williams

Ruth Negga por Claroscuro

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mike Faist por West Side Story

Ciarán Hinds por Belfast

Troy Kotsur por Coda

Woody Norman por C’mon C’mon. Siempre adelante

Jesse Plemons por El poder del perro

Kodi Smit-McPhee por El poder del perro

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Después del amor, de Aleem Khan

Ali & Ava, de Clio Barnard

Belfast, de Kenneth Branagh

Hierve, de Philip Barantini

Cyrano, de Joe Wright

Todos hablan de Jamie, de Jonathan Butterell

House of Gucci, de Ridley Scott

Última noche en el Soho, de Edgar Wright

Sin tiempo para morir, de Cary Joji Fukunaga

Claroscuro, de Rebecca Hall

REVELACIÓN BRITÁNICA (dirección, guion, producción)

Aleem Khan (guion/dirección) por Después del amor

James Cummings (guion) & Hester Ruoff (producción) por Hierve

Jeymes Samuel (guion/dirección) por Más dura será la caída

Posy Dixon (guion/dirección) & Liv Proctor (producción) por Keyboard Fantasies

Rebecca Hall (guion/dirección) por Claroscuro

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi

Fue la mano de Dios, de Paolo Sorrentino

Madres paralelas, de Pedro Almodóvar

Petite maman, de Céline Sciamma

La peor persona del mundo, de Joachim Trier

MEJOR DOCUMENTAL

Cousteau: Pasado y futuro, de Liz Garbus

Cow, de Andrea Arnold

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

The Rescue, equipo de rescate, de Dante Lam

Summer of Soul, de Questlove

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Encanto, de Jared Bush, Byron Howard & Charise Castro Smith

Flee, de Jonas Poher Rasmussen

Luca, de Enrico Casarosa

Los Mitchell contra las máquinas, de Michael Rianda & Jeff Rowe

MEJOR GUION ORIGINAL

Aaron Sorkin por Ser los Ricardo

Kenneth Branagh por Belfast

Adam Mckay por No mires arriba

Zach Baylin por El método Williams

Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

MEJOR GUION ADAPTADO

Siân Heder por Coda

Ryûsuke Hamaguchi por Drive My Car

Denis Villeneuve por Dune

Maggie Gyllenhaal por La hija oscura

Jane Campion por El poder del perro

MEJOR DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA

Greig Fraser por Dune

Dan Laustsen por El calljeón de las almas perdidas

Linus Sandgren por Sin tiempo para morir

Ari Wegner El poder del perro

Bruno Delbonnel por Macbeth

MEJOR MONTAJE

Úna Ní Dhonghaíle por Belfast

Joe Walker por Dune

Andy Jurgensen por Licorice Pizza

Tom Cross & Elliot Graham por Sin tiempo para morir

Joshua L. Pearson por Summer of Soul

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Daniel Pemberton por Ser los Ricardo

Nicholas Britell por No mires arriba

Hans Zimmer por Dune

Alexandre Desplat por La crónica francesa

Jonny Greenwood por El poder del perro

MEJOR CASTING

Hierve

Dune

Fue la mano de Dios

El método Williams

West Side Story

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Cyrano

Dune

La crónica francesa

El callejón de las almas perdidas

West Side Story

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Cruella

Cyrano

Dune

La crónica francesa

El callejón de las almas perdidas

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Cruella

Cyrano

Dune

Los ojos de Tammy Faye

House of Gucci

MEJOR SONIDO

Dune

Última noche en el Soho

Sin tiempo para morir

Un lugar tranquilo 2

West Side Story

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Dune

Free Guy

Cazafantasmas: Más allá

Matrix Resurrections

Sin tiempo para morir

MEJOR CORTO

The Black Cop

Femme

The Palace

Stuffed

Three Meetings of the Extraordinary Committee

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

Affairs of the Art

Do Not Feed the Pigeons

Night of the Living Dread

ESTRELLA EN ALZA (voto del público)

Ariana Debose

Harris Dickinson

Lashana Lynch

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee

