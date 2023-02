'Avatar 4' dará un gran salto en el tiempo

Había escepticismo, pero Avatar: El sentido del agua lo ha logrado. Y a una escala que posiblemente no pudiera imaginarse ni James Cameron, puesto que la secuela de Avatar ahora mismo es la cuarta película más taquillera de todos los tiempos, teniendo por delante a Titanic (también dirigida por Cameron), a Vengadores: Endgame y a, por supuesto, esa Avatar con la que el director inició la saga 13 años antes. Se trata de un triunfo sin paliativos, que amparado en la rentabilidad va a permitir que Cameron haga toda las secuelas que quiera.

Concretamente, Cameron quiere hacer tres más, y su producción está bastante avanzado. Avatar 3 ya está rodada, quedando la laboriosa posproducción, mientras que el guion de Avatar 4 y Avatar 5 está listo. Por todo ello, Cameron y sus compinches pueden dar bastantes detalles de lo que viene, siendo el productor Jon Landau especialmente vocal en este sentido. Durante una entrevista con Empire, la mano derecha de Cameron ha compartido algunos detalles sobre qué esperar de Avatar 3, 4 y 5.

De Avatar 3 ya sabemos que presentará a una nueva especie de Na’vi, llamada la Gente de la Ceniza. De forma paralela al vínculo de los Metkayina de Avatar 2 con el agua, la Gente de la Ceniza está marcada por el fuego… y resulta que son Na’vi malvados. “Hay humanos buenos y humanos malos. Lo mismo ocurre con los Na’vi. Pero a menudo la gente no se ve a sí misma como mala. ¿Cuál es la raíz de su evolución hacia lo que percibimos como malo? Quizá haya otros factores de los que no somos conscientes”, explica Landau.

De la Gente de la Ceniza también sabemos que la lidera Varang, un personaje que interpretará Oona Chaplin en Avatar 3. De las secuelas restantes hay menos información, pero de repente Landau ha revelado que Avatar 4 efectuará “un gran salto en el tiempo”. No aclara de cuántos años, pero es posible especular con que dicho salto obedezca a reflejar el crecimiento de esa nueva generación presentada en El sentido del agua. Esto es: Spider, el hijo de Quaritch (interpretados por Jack Champion y Stephen Lang), los hermanos Sully que conocemos como Lo’ak y Tuk, y esa Kiri (Sigourney Weaver) que tan importante parece para el futuro.

Todos ellos podrían ser los protagonistas de Avatar 3, dejando atrás al Jake y la Neytiri que interpretan Sam Worthington y Zoe Saldaña (¿quizá debido a su muerte trágica?). Por otra parte, Landau ha insistido en que Avatar 5 llevará la historia de Pandora a la Tierra. Una Tierra no muy distinta a la nuestra, marcada por “la superpoblación y el agotamiento de los recursos naturales, que hacen la vida más difícil”, sin que aún así esto implique un vistazo totalmente deprimente: Avatar 5 “no quiere pintar un panorama sombrío sobre hacia dónde va nuestro mundo”.

Todas estas secuelas ya tienen fecha de estreno. Avatar 3, cuyo título provisional es The Seed Bearer, se estrena el 20 de diciembre de 2024. Avatar 4, o The Tulkun Rider, llegará el 18 de diciembre de 2026. Y Avatar 5, o The Quest for Enya, traerá el fin el 22 de diciembre de 2028.

