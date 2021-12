"Aún hay sitio para un Superman colorido y divertido, no uno oscuro": a Matthew Vaughn le encantaría hacer otra película con Henry Cavill

Pocos lo recordarán, pero en Stardust, aquel relato fantástico (y romántico) de aventuras a lo Princesa Prometida pero con un toque steampunk tenía a un joven Henry Cavill entre sus secundarios. Aquella película fue la primera y única colaboración entre Cavill y el director Matthew Vaughn, al menos hasta la última película que ambos preparan, Argylle. Sin embargo, ahora el director ha manifestado que tiene otra propuesta más que interesante por hacerle al actor.

El director, que se encuentra estos días en plena promoción de su último filme, The King's Man: La primera misión, ha asegurado que le encantaría hacer su propia película de Superman: "Sigo pensando que hay espacio para una nueva película de Superman, pero una película de Superman de verdad. Una película de Superman colorida y divertida. No una oscura", comenta Vaughn, quien tiene claro que junto a Cavill haría una gran película sobre Superman.

Lo curioso de todo esto es que Vaughn ya estuvo a punto de ser el director de la primera película de Superman con Henry Cavill, Man of steel, aunque el proyecto terminó en manos de Zack Snyder. Vaughn asegura que incluso llegó a hacer una presentación sobre su propia versión: "Estaba desesperado por hacer una película de Superman. Desesperado. Y por ello propuse una gran película de Superman antes de que hicieran El hombre de acero".

El director, que se reconoce como gran fan del cine de acción y superhéroes y no en vano ha realizado grandes películas del género como Kick-Ass o X-Men: Primera generación, ha estado siguiendo el recorrido del personaje: "Pensé que era un error poner el ambiente de Batman en el mundo de Superman", reflexiona Vaughn. "Creo que son dos cosas distintas, no son relacionables de ninguna manera, en mi opinión. Debería ser divertido. Quiero decir, mira, El Caballero Oscuro era obviamente diferente, y tenía sentido y era brillante, como película y como cómic", añade el cineasta.

Mientras que Cavill y Vaughn volverán a trabajar juntos en un thriller de espías llamado Argylle, el cineasta concluía con su propia teoría en torno al espíritu del superhéroe: "Superman siempre fue... Me encantó la película de Richard Donner sobre Superman, y creo que Wonder Woman funcionó porque, en mi opinión, era básicamente un remake de Superman de Donner de una manera extraña. Sí, me encanta Superman".

