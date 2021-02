Así se preparó el hijo de James Gandolfini para dar vida a Tony Soprano en 'The Many Saints of Newark'

Considerada una de las mejores series de la historia (por no decir la mejor, con permiso de The Wire), Los Soprano impulsó a principios de siglo a la nueva era dorada de la televisión. Es impensable hablar de la calidad y el crecimiento de la pequeña pantalla en las dos últimas décadas sin reivindicar a Tony Soprano (interpretado por el magnífico James Galdolfini, que fallecía hace 8 años) y su familia mafiosa de Nueva Jersey.

No es fácil meterse en la piel de Tony Soprano, aún menos si el actor que lo encumbró fue tu padre. A sus 21 años, Michael Gandolfini, hijo de James, revivirá al personaje en la película precuela de la serie, The Many Saints of Newark, firmada por David Chase y Alan Taylor.

En una entrevista reciente para Vanity Fair, Gandolfini ha hablado sobre el proyecto y sobre cómo ha preparado el papel del capo más famoso de la pequeña pantalla en sus años de juventud. En palabras del actor, The Many Saints of Newark es "una historia de origen contada a través de la mirada de Dickie Moltisanti, el padre de Christopher”. Recordemos que Christopher Moltisanti fue interpretado en Los Soprano por Michael Imperioli y Alessandro Nivola será quien dé vida a Dickie en la precuela.

"El Tony Soprano que conocemos tiene esta preciosa vulnerabilidad debajo y este exterior duro, pero, ¿qué pasaría si diéramos la vuelta a ese aspecto y viéramos a un joven creativo, con esperanza, amable y curioso ser abatido y transformado en lo que tiene que ser?", ha adelantado Michael sobre lo que veremos en la película.

El intérprete también ha confesado que, antes de hacer el casting para la precuela, nunca había visto la serie de HBO porque su padre "no quería que viera a Tony Soprano, la violencia, el enfado, la maldad". "Por supuesto, iba al set y lo visitaba en su camerino, pero nunca vi el show... Nunca conocí a Tony Soprano. Solo conocía a mi padre", ha añadido.

Así, Michael Gandolfini vio Los Soprano por primera vez para preparar la audición de Tony Soprano. "Fue muy duro ver a mi padre. Grabé cuatro horas de sus monólogos con Melfi y caminé por Nueva York con ellos constantemente, constantemente, constantemente sonando en mi oreja".

En cuanto a su elección como Tony, el actor no cree que tenga nada que ver con que sea el hijo de James: "Confío en que David Chase no me habría escogido si hubiera la mínima posibilidad de que esto no funcionara".

En EE UU, Warner Bros. estrenará The Many Saints of Newark en cines y en HBO Max el 24 de septiembre.