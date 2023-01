Así se musculó Hugh Jackman para Lobezno (y sin esteroides)

En el año 2000, los mutantes comandados por Charles Xavier dieron el salto a la gran pantalla en X-Men, película pionera en la nueva era dorada del cine de superhéroes. Esta producción, además de sentar las bases para una saga, catapultó a varias de sus estrellas, sobre todo a cierto australiano con garras de adamantium.

Hugh Jackman encontró en Lobezno al personaje que lo lanzaría a la fama mundial y ha estado liado a él por dos décadas. Y, cuando parecía que había colgado las garras, llegan Ryan Reynolds y el MCU y lo convencen para que recupere al héroe lobuno en Deadpool 3.

A la espera de verlo una vez más en la piel de Logan, el australiano se ha referido en una entrevista reciente para Who's Talking (vía EW) a cómo ha conseguido a lo largo de todos estos años el espectacular físico del personaje sin tener que echar mano de esteroides.

"Me encanta mi trabajo y me encanta Lobezno", ha explicado al ser preguntado sobre si ha tomado esteroides para el papel: "Tengo que tener cuidado con lo que digo sobre esto, pero me contaron los efectos secundarios que tienen [los esteroides] y pensé: 'No me encanta tanto'. Así que no los he tomado, lo he hecho a la vieja usanza".

¿Y qué significa a la vieja usanza? "He comído muchísimo pollo... Lo siento por los veganos, los vegetarianos y los pollos del mundo", ha afirmado el actor, antes de bromear: "El karma no es bueno para mí. Si la deidad tiene alguna relación con los pollos, estoy en problemas".

Como decíamos, el actor volverá a ponerse en forma para dar vida a Lobezno en Deadpool 3, la primera aventura de Reynolds como Wade Wilson integrada en el MCU y que se situará antes de Logan, repetando la historia de este filme.

Recordemos que, en 2017, Jackman decidió despedir al personaje en Logan, la aventura western a manos de James Mangold, tras haberlo interpretado hasta en nueve ocasiones (contando sus cameos en X-Men: Primera generación, X-Men: Apocalipsis y Deadpool 2). ¿Será Deadpool 3 el adiós definitivo? Con el poder de persuasión de Reynolds, mejor no prometer nada.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.