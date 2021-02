Así lucirán (según el merchandising) los ‘Eternos’ de Marvel

La Fase 4 de Marvel no se está desarrollando en absoluto como había previsto la cúpula de Kevin Feige. Luego del aplazamiento de todas sus películas por la crisis sanitaria, ha tenido que ser Bruja Escarlata y Visión desde Disney+ la que continúe la historia ahí donde la dejó Spider-Man: Lejos de casa, y aunque exista la intención de que las películas postergadas lleguen en los próximos meses no se puede dar nada por sentado. La pandemia dista de remitir mientras el nuevo calendario de Marvel prevé que Viuda Negra llegue por fin este 29 de abril, seguida de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (9 de julio), Eternos (5 de noviembre) y la recién bautizada Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre).

Curiosamente, son Shang-Chi y Eternos de las que se sabe menos, sin que hayamos visto un solo tráiler o imagen desde su anuncio. Mientras Shang-Chi está dirigida por Destin Daniel Cretton teniendo como protagonistas a Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung, Eternos viene firmada por una cineasta muy en boga en estas últimas semanas: Chloé Zhao, que es favorita a ganar el Oscar por Nomadland (a estrenarse en España el 2 de abril). Eternos apunta a ser una de las películas más arriesgadas de Marvel por cómo introducirá de un plumazo a todo un nuevo grupo de superhéroes, por lo que es más curioso aún que no hayamos visto nada definido. Al menos, en calidad de avances oficiales.

De forma inesperada, el merchandising correspondiente a Eternos (y consistente en calendarios promocionales) nos habría facilitado el primer vistazo decente a la película de Zhao, según recoge la cuenta de Twitter de Cosmic Marvel. En estos calendarios aparece buena parte del extenso reparto de Eternos, y vestidos con lo que apunta a ser su uniforme superheroico: está Richard Madden como Ikari, Gemma Chan como Sersi, Salma Hayek como Ajak, Kumail Nanjiani como Kingo, Brian Tyree Henry como Phastos, Lauren Ridloff como Makkari, Don Lee como Gilgamesh, Lia McHugh como Sprite y Barry Keoghan como Druig.

En las imágenes no vemos ni a Angelina Jolie como Thena ni a Kit Harrington como Dane Whitman, pero es suficiente para hacernos una idea más definida del look que tendrá Eternos. Está por ver si su fecha para este mes de noviembre se mantiene, mientras todo apunta a que la sucesión de series en Disney+ seguiría sin contratiempos el plan previsto: una vez concluya Bruja Escarlata y Visión la semana que viene tendremos Falcon y el Soldado de Invierno (el 19 de marzo), Loki (11 de junio), What if?, Ojo de halcón y Ms. Marvel, y está por ver cómo funciona la continuidad si no tienen películas en cines que les den la réplica.