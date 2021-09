Así fue el divertido casting de Jake Gyllenhaal para dar vida a Hansel en 'Zoolander'

Imaginaos por un segundo a Jake Gyllenhaal poniendo morritos como Hansel en Zoolander: Un descerebrado de moda. Lo sabemos, cuesta mucho visualizar a alguien que no sea Owen Wilson en la piel del modelo más cotizado en 2001. Sin embargo, Ben Stiller ha desvelado ahora que este papel estuvo cerca de ser interpretado por otra gran estrella de Hollywood.

En una entrevista para Esquire con motivo del 20 aniversario de la exitosa comedia dirigida y protagonizada por Stiller, el artista ha afirmado que, aunque Wilson fue su primera opción para Hansel, este parecía que no estaba disponible para rodar, por lo que tuvieron que hacer un proceso de casting en el que destacó una actuación por encima de todas.

"La única que recuerdo con claridad fue la de un joven Jake Gyllenhaal haciendo esta versión de Hansel con los ojos muy abiertos, fue muy divertida", ha contado Stiller. En aquel momento, Gyllenhaal acababa de hacerse un nombre en la industria con Cielo de octubre y pronto conquistaría a crítica y público en Donnie Darko (justo el mismo año en el que se estrenó Zoolander).

Como ya podemos imaginar, finalmente Wilson pudo rodar el filme y dar vida a uno de sus personajes más icónicos, aunque ahora siempre nos preguntaremos por esa versión del personaje con los ojos bien abiertos de Gyllenhaal.

Stiller también se ha referido al castin de Andy Dick para Mugatu, archienemigo del protagonista que terminó encumbrando Will Ferrell. "Se suponía que Andy Dick iba a dar vida a Mugatu", ha afirmado el cineasta, pero, al parecer, Dick tuvo un conflicto con una sitcom y no pudo participar en el proyecto. "Ahora me es imposible ver a nadie que no sea Will haciéndolo", confiesa Stiller. A nosotros nos pasa lo mismo.

