Así es SkyShowtime, la plataforma que llegará a España en 2023

Netflix. HBO Max. Disney+. Prime Video. Movistar Plus+. Y ahora, SkyShowtime. En 2023 se unirá esta nueva plataforma al ya concurrido mercado español del streaming, una marca que contará en su catálogo con lo mejor de Paramount, Universal o Peacock.

En un evento celebrado en Ámsterdam, el director general Monty Sarhan ha afirmado que el catálogo contará con "más de 30 películas al año y, una vez estemos en marcha, tendremos más de 30 series cada año". SkyShowtime acaba de aterrizar en Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noriega, Suecia y Portugal, y el 14 de diciembre se lanzará en Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Eslovenia.

En España, nos tocará esperar hasta el primer trimestre de 2023 para poder disfrutar de su contenido y, aunque de momento no se sabe si todos los títulos anunciados en otros países estarán disponibles en el nuestro ni cuál será el precio o la fecha de lanzamiento, te resumimos todo lo que dará de sí el nuevo integrante a la familia del streaming.

Catálogo

Demián Bichir, de 'Let The Right One In'

¿De dónde sale SkyShowtime? ViacomCBS y Comcast suman dos de sus grandes marcas, Showtime y Sky, en esta nueva plataforma. Así, el servicio ofrece películas y series de Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios y Peacock.

El evento de lanzamiento celebrado el pasado jueves y presentado por el británico Alex Zane contó con varias estrellas de series que forman parte del servicio en los países en los que ya está disponible. Se subieron al escenario Rebecca Romijn y Ethan Peck, de Star Trek: Strange New Worlds; Demián Bichir, de Let The Right One In; Bokeem Woodbine y Yerin Ha, de Halo; Jake Lacy y Colin Hanks, de A Friend of the Family; Jeff Wilbusch y Juliana Canfield, de The Calling; o Clara Rugaard, de The Rising.

Asimismo, los usuarios de la plataforma también pueden disfrutar de grandes blockbusters, franquicias internacionales y títulos recientes como Top Gun: Maverick, Jurassic World: Dominion, Minions: El origen de Gru, El hombre del norte, Downton Abbey: Una nueva era, Nop, Ambulance. Plan de huida o Los tipos malos.

Como decíamos, el contenido presentado pertenece a los catálogos de Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noriega, Suecia y Portugal, pero nos permite hacernos una idea de algunos títulos que probablemente también lleguen a España.

Apuestas destacadas

'Tulsa King'

En un mercado tan competitivo como el del streaming, la producción original es fundamental para diferenciarse y atraer al público. Entre las apuestas más atractivas de SkyShowtime, tenemos Tulsa King, con Sylvester Stallone debutando en la pequeña pantalla como el capo de la mafia neoyorquina Dwight Mandredi. El protagonista acaba de salir de prisión tras 25 años y su jefe lo exilia a Tulsa, Oklahoma, donde pronto formará otro imperio criminal.

Stallone no es la única estrella que encontramos entre las apuestas de este servicio de VOD. Harrison Ford y Helen Mirren protagonizan 1923, precuela de Yellowstone centrada en una nueva generación de la familia Dutton con la que explorar el arranque de los años 20. Pandemias, la ley seca y la Gran Depresión se dan de bruces en el Oeste de EE UU.

Y hablando de Yellowstone, su creador Taylor Sheridan firma Lioness, sobre una joven marine (Laysla De Oliveira) reclutada para el equipo Lioness de la CIA que se encarga de acabar con organizaciones terroristas desde dentro. Zoe Saldaña se suma al reparto como Joe, cabecilla del programa.

Los aficionados a los dramas criminales no pueden perderse The Calling, creada por David E. Kelley (Big Little Lies), que sigue al detective Avraham Avraham (Jeff Wilbusch). Y para los amantes de la comedia, tenemos Funny Woman, basada en el bestseller de Nick Hornby, sobre una reina de la belleza de Blackpool, Barbara Parker (Gemma Arterton), que trata de triunfar en Londres en los años 60.

En cuanto al resto de títulos imprescindibles, SkyShowtime cuenta con el thriller Rabbit Hole, con John Weir (Kiefer Sutherland) en el mundo del espionaje corporativo; la adaptación de Three Women, de Lisa Taddeo, protagonizada por Shailene Woodley; Ripley, inspirada en el personaje de Patricia Highsmith, al que dará vida Andrew Scott; y la segunda temporada de Mayor of Kingstown, con Jeremy Renner y Dianne Wiest.

Precio y lanzamiento

Como decíamos, SkyShowtime ya está disponible en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Países Bajos y Portugal, a los que pronto se sumarán Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Kosovo, Montenegro, Serbia y Eslovenia. Asimismo, la plataforma llegará a España, Andorra, Albania, República Checa, Hungría, Macedonia del norte, Polonia, Rumanía y Eslovaquia a principios de 2023.

Así, el año que viene el servicio de VOD estará disponible en más de 20 países europeos. En cuanto al precio, de momento no se sabe cuál será en España, pero en Países Bajos cuesta 6,99 euros al mes, mientras que en Portugal baja a 4,99 euros al mes.

