El director Dariush Mehrjui, ganador de la Concha de Oro de San Sebastián, es asesinado en su casa junto a su mujer

Este sábado los cadáveres de la pareja de Dariush Mehrjui y Vahideh Mohammadifar fueron hallados, víctimas de varias puñaladas en el cuello, por la hija de ambos. Los encontró en su casa de la ciudad de Karaj, cerca de Teherán, habiendo sido asaltados por atacantes desconocidos según revelan varios medios iraníes. La policía ya está investigando el caso. Dariush Mehrjui contaba con 83 años y era un cineasta de enorme proyección más allá de Irán, habiendo capitaneado la Nueva Ola del cine iraní en los años 70.

Esta Nueva Ola, de la que también surgirían nombres como Abbas Kiraostami o Bahram Banzai, se caracterizaba por una persecución del realismo que ofreciera un rostro más concienciado de la sociedad iraní. Se considera que La vaca, dirigida por el mismo Mehrjui en 1969, inauguró el movimiento, y este cineasta siguió trabajando con dichas coordenadas a lo largo de la siguiente década. Entonces rodó The Postman, The Cycle o The School We Went To, para a partir de 1980 estrenar con grandes aplausos Shirak o Hamoun.

Mehrjui recibió varios reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, hasta 49, y uno de ellos tuvo lugar en el Festival de San Sebastián. Fue ahí, en 1993, cuando Mehrjui ganó la Concha de Oro gracias a Sara: una adaptación de la clásica novela Casa de muñecas de Henrik Ibsen cuya historia Mehrjui trasladaba a la sociedad iraní para hacer un alegato feminista, denunciando las circunstancias que debían sufrir las mujeres. En esta misma sintonía estrenó Leila hacia 1997.

También dirigió el drama romántico El peral, sin dejar de trabajar entrado el siglo XXI. Entonces estrenó Bemani o Mum’s Guest, datando su última película de 2019. Fue A Minor, que no pudo estrenarse internacionalmente hasta tres años después.

