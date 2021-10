Aquí faltan bolsillos: Florence Pugh critica la falta de disfraces de Halloween de su personaje en 'Viuda Negra'

Si has visto Viuda Negra, entonces recordarás quién es Yelena Belova. Y, si no la has visto, Ojo de Halcón te mostrará lo letal que puede ser Florence Pugh como la hermana pequeña de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). Pese a las virtudes del personaje, eso sí, parece que su camino hacia la fama va a ser arduo, y así lo ha hecho notar la actriz inglesa en Instagram.

Posando frente al escaparate de una tienda de disfraces, Pugh hace notar lo evidente. Porque el comercio tiene a la venta el uniforme de Guardián Rojo (David Harbour), el de 'Nat' (en blanco)... ¡pero no el de Yelena! ¡Habrase visto!

"Pero qué... Por lo visto, Yelena no está a la altura", comienza el mensaje de Pugh. Quien prosigue recordando una verdad fundamental: el uniforme de su personaje está lleno de bolsillos, y eso viene de perlas para acumular dulces durante la 'noche de brujas'.

"Halloween = un montón de dulces gratis. Me permito recordaros que el uniforme tiene 'un montón de bolsillos muy prácticos'. Disfraz + uniforme + bolsillos = alguien que está preparado", resume la actriz. Y concluye: "Es de gran importancia que entendamos lo importante que Yelena es para Halloween".

Más allá del cachondeo de Florence Pugh, la discriminación contra las superespías exsoviéticas es patente en el merchandising de Marvel. Recordemos que, pese a su popularidad, Viuda Negra fue el último miembro de los Vengadores en tener figuras de acción y otros productos asociados porque, según los ejecutivos, las niñas no eran un target apetecible. ¿Será este el caso?