Antidisturbios enfurecida: Natalia de Molina en 'Asedio', el nuevo thriller de Miguel Ángel Vivas

Asedio, el nuevo thriller policial de Miguel Ángel Vivas protagonizado por Natalia de Molina promete grandes dosis de adrenalina. La actriz ganadora de dos premios Goya interpreta a una policía antidisturbios enfrentada contra la corrupción del cuerpo y las dinámicas de un entorno altamente machista.

Bella Agossou interpreta a una joven nigeriana que, tras ser desahuciada por la protagonista, se convierte en su única aliada a la hora de destapar la trama de corrupción policial con la que se topa al encontrar escondida una gran suma de dinero. Completan el reparto Óscar Eribo, Francisco Reyes, Fran Cantos, Chani Martín, Jorge Kent, Efraín Rodríguez, Lucas Nabor, Federico Pérez Rey, Luis Hacha, Fernando Valdivielso, Karlos Aurrekoetxea y Alejandro Casaseca.

La película, que se proyectará fuera de competición en el Festival de Málaga, llegará a los cines el próximo 5 de mayo distribuida por Sony Pictures, que ha publicado las primeras imágenes. Marta Medina firma el guion a partir de una idea original de Miguel Ángel Vivas y José Rodríguez, inspirada en hechos reales.

Primer tráiler de 'Asedio'

En este tráiler se puede mascar la tensión y el agobio de las escenas de acción, en la línea de trabajos anteriores del director como el thriller Secuestrados (2010).

Sinopsis de 'Asedio'

¿Qué es ser español? Dani (Natalia de Molina) lo tiene muy claro. En su caso es servir a su país como antidisturbios, honrar su bandera. Hacer cumplir la Ley. Siempre pensó que ser policía era una forma de proteger a la gente, de hacer justicia.

Pero durante un desahucio en un barrio conflictivo de Madrid, Dani se encontrará con un dinero escondido, una trama de corrupción policial y un crimen que harán que tenga que huir por su vida en un territorio hostil, en el que no conoce el idioma, no es bien recibida y su autoridad no vale nada.

Solo podrá contar con la ayuda de Nasha (Bella Agossou), una joven nigeriana a la que acaba de desahuciar, y su hijo Little. Y será entonces cuando se dé cuenta de que si el sistema para el que trabaja no es la solución, quizás siempre fue parte del problema.

