Anthony Mackie se prepara para ser Capitán América escuchando esta canción de Tupac

La próxima película de Capitán América aún no tiene fecha de estreno decidida dentro del futuro calendario de Marvel Studios, pero eso no significa que su protagonista Anthony Mackie no se esté preparando para tomar el testigo que dejó Chris Evans interpretando al superhéroe.

Mackie, en el papel de Sam Wilson, aceptó el relevo y el escudo de Capitán América en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, y tendrá que defender la posición en cines en un próximo largometraje. Mientras tanto, está trabajando en otros proyectos como los thrillers de aventuras Desert Warrior, dirigida por Rupert Wyatt, y Signal Hill, de Taylor Hackford.

En unas declaraciones concedidas a Variety durante al alfombra roja de los premios Grammy, Mackie ha comentado cómo suele vincular cada personaje que interpreta con una canción que considera que representa la esencia del personaje y ese es el tema que emplea para inspirar su actuación.

En el caso de Capitán América, el actor ha revelado que se trata de un tema de Tupac Shakur, el influyente rapero estadounidense que murió en un tiroteo en 1996. "No puedo decirla en cámara [por el contenido de la letra], pero es una canción de Tupac", respondió Mackie cuando le preguntaron por su inspiración musical para Capitán América 4. "Es esa que empieza 'First off, blablablá".

Aunque no dijera el título, la pista del primer verso es suficiente para identificar la canción en cuestión: se trata de Hit 'Em Up, uno de los temas más famosos de 2Pac, ya que su contenido abiertamente beligerante y lleno de insultos contra varios raperos de la Costa Este, entre ellos su archienemigo The Notorious B.I.G.

Es uno de los hits que contribuyeron a escalar la disputa Costa Este-Costa Oeste que se vivía en esos momentos en la música hip hop. El asesinato de Tupac tuvo lugar tres meses después de su lanzamiento como cara B del single How Do U Want It.

No es nada casual que Anthony Mackie haya escogido una canción de 2Pac para mentalizarse de cara al que será el papel más importante de su carrera. Precisamente el actor interpretó a Tupac en el filme biográfico de su némesis: Notorious (2009), dirigido por George Tillman Jr., donde se relatan los eventos de aquella rivalidad entre raperos de la Costa Oeste y la Costa Este.

