Anne Hathaway: "Que me odiaran después del Oscar fue muy bueno para mí"

Han pasado ocho años desde que Anne Hathaway se alzara con el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel de Fantine en Los miserables de Tom Hooper tras haber arrasado en la temporada de premios (también se llevó el BAFTA, el SAG y el Globo de oro). Sin embargo, mientras recogía galardones, también fue víctima de ataques en internet, que no hicieron sino intensificarse tras ganar el premio de la Academia de Hollywood.

En una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres en 2014, la actriz reveló que se había buscado en Google tras los Oscar y había dado con un artículo titulado: "¿Por qué todo el mundo odia a Anne Hathaway?".

Sin embargo, ahora, ocho años después de todo aquello, Hathaway ha asegurado en una entrevista a The Sun que prefiere ver lo positivo que salió de ser el sujeto de un odio extremo en Internet. En esa misma línea, la norteamericana ha afirmado que esos ataques la obligaron ha mejorar su autoestima, algo que, de otro modo, tal vez no habría hecho.

"No quiero hurgar en el pasado, pero tuve mis monstruos. Internet se volvió en mi contra, me odió y fue algo enorme", ha recordado la actriz: "Y fue algo muy bueno para mí, personalmente. Puedes empoderarte muchísimo gracias a esas cosas. Lo que quiero decir es que cuando pasan cosas malas, no las temamos, simplemente nos dejemos llevar, fluyamos con ellas".

No es la primera vez que Hathaway se refiere al acoso online que sufrió tras ganar el Oscar. En 2014, en una entrevista a Harper’s Bazaar(víaIndie Wire), la intérprete definió el odio desmesurado del que fue víctima como "si me hubieran dado un puñetazo en el estómago". También añadió que se sintió "sorprendida" y "avergonzada" por esos ataques: "Incluso ahora puedo sentir la vergüenza".

"La gente me trataba de determinada manera. Pero he crecido gracias a ello", afirmó ya por aquel entonces: "Todo esto me ha convertido en una persona mucho más comprensiva y cariñosa. No siento pena por mí".