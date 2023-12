Anne Hathaway se alegra de que su 'Barbie' no saliera adelante, y sí la de Margot Robbie: "Ha sido una suerte"

Hoy es fácil olvidarlo teniendo en cuenta que Barbie es la película más taquillera del año (y de la historia de Warner Bros.), pero la cuestión es que a este proyecto a mayor gloria de la muñeca de Mattel le costó despegar lo indecible. Durante varios años estuvo orbitando en torno a la guionista Diablo Cody y también a la humorista Amy Schumer, que en 2017 decidió distanciarse de la película por diferencias creativas. Todavía no fue el turno de Margot Robbie: Anne Hathaway se cruzó en el camino de Barbie, y Sony Pictures estuvo trabajando durante meses en una película que habría dirigido Alethea Jones.

Hathaway habría sido la muñeca, y el film llegó a fijar estreno para mayo de 2020. Como sabemos, esto no ocurrió finalmente. Robbie apareció junto a su productora Lucky Chap, se hizo con los derechos y se marchó a Warner Bros., logrando interesar a Greta Gerwig y que esta a su vez convenciera a su pareja Noah Baumbach de coescribir el guion. La película ha sido enormemente aclamada, así que sería lógico hasta cierto punto que Hathaway lamentara que su versión no saliera adelante. Pero no es así porque ella es muy fan de Barbie. Como todo el mundo. Considera incluso que es “una suerte” que su versión no cuajara.

La actriz ganadora del Oscar acaba de ser entrevistada en Happy Sad Confused. Durante la actual temporada de premios ha causado cierto revuelo por su papel en Eileen, que ya le ha granjeado una nominación a Mejor interpretación de reparto en los Independent Spirit Awards. Durante la charla, Hathaway ha hablado de cómo se siente con respecto a Barbie. “Lo más emocionante de lo que han hecho Margot, Greta, Ryan, America y todo ese fenomenal equipo es que dieron en el blanco”, asegura la actriz. “Su acierto hizo que el mundo entero alcanzara este nivel de éxtasis. Ahora imagina esa versión, tanta energía, tanta expectación, tanta emoción, pero no es la versión correcta. Así que en realidad considero una suerte que mi película no se desarrollara”.

“Margot es simplemente sublime, punto. Lo que está haciendo como persona creativa y productora es emocionante e inspirador”, prosigue Hathaway. “Como espectadora y como mujer en Hollywood estoy encantada con la evolución de Barbie. Si creyera que la versión a la que yo estaba vinculada podría haber hecho algo así, sí, me sentiría diferente al respecto, pero creo sinceramente que esta película es la mejor versión posible. Así que es muy fácil estar emocionada y feliz por el equipo. También soy una persona a la que le encanta ver cómo las mujeres lo petan. Me encanta. Creo que probablemente va a mejorar las cosas”.

De entrada, habrá que ver qué tal se le da a Barbie la carrera de premios. Su recentísima afloración de nominaciones en los Globos de Oro nos da buenas vibraciones.

