Andy Serkis confirma que volverá como Alfred en la secuela de 'The Batman'

El terremoto constante de DC Studios apunta a diluirse ahora que tiene como líderes a Peter Safran y James Gunn. Contratados por David Zaslav (el no menos conflictivo CEO de Warner Bros. Discovery), ambos tienen el objetivo de poner algo de orden en la convulsa franquicia. Este objetivo no pasa, sin embargo, por cortarle las alas a Matt Reeves: es quien estrenó The Batman, y todos están muy contentos con The Batman.

La película con Robert Pattinson triunfó en taquilla, y habría ganado aún más dinero de no tener una ventana programada (y prematura) en HBO Max. Además de mostrar que igual había que pensarse lo del modelo streaming, The Batman fue clave en un posterior contrato de exclusividad de Reeves con Warner, de cara a seguir trabajando en posibles expansiones de su película. Por ahí se divisa una serie centrada en el Pingüino de Colin Farrell, pero también una secuela de The Batman.

Una de la que poco se sabe aún. Se entiende que Pattinson volverá, y confirmamos que Andy Serkis también luego de una entrevista con GQ. Serkis interpretó al mayordomo Alfred Pennyworth en la primera Batman, poco antes de acaparar elogios con su pequeño papel en Andor, la serie de Star Wars que es tan buena que no parece Star Wars. Serkis acaba de decir que Reeves ya le ha pedido que vuelva en The Batman 2.

La secuela tiene fijado el estreno para el 3 de octubre de 2025. Y hasta ahí los datos que se conocen de The Batman 2, de la que Serkis ha lanzado alguna vaguedad. “Espero que sea una historia tan excitante como emotiva”, sostiene. “Es Batman en modo detective, mucho más de lo que hemos visto en anteriores películas. Se supone que es el mejor detective del mundo y eso no formado parte necesariamente de otras películas”.

