Ana de Armas, la gran estrella de 2020 según IMDb

No cabe duda de que 2020 ha sido el gran año de Ana de Armas, que se ha consagrado como una de las estrellas con mayor potencial de Hollywood en las alfombras rojas de los premios gracias a su interpretación en Puñales por la espalda. Pese a que la pandemia nos ha privado de verla convertida en 'chica Bond' en Sin tiempo para morir, sin duda este año ha sido la confirmación de la actriz como una de las intérpretes a tener en cuenta en la Meca del cine.

Por ello, no es de extrañar que encabece la lista de las 10 grandes estrellas de 2020 que ha desvelado IMDb (y recoge The Wrap), y en la que siguen a la cubana Julia Garner(Ozark) y Anya Chalotra (The Witcher). La página también ha desvelado el Top 10 de estrellas emergentes (o revelación) de 2020, que lideran Chalotra, Aidan Gallagher (The Umbrella Academy) y Maria Bakalova (Borat 2).

⚡️ “IMDb's Top Stars of 2020 ✨”https://t.co/nTu9RPFEQn — IMDb (@IMDb) December 1, 2020

Esta es la lista de grandes estrellas de 2020 (según IMDb, se trata de las 10 estrellas que han ocupado la posición más alta de forma constante en el gráfico IMDbPro STARmeter durante este año):

1. Ana de Armas

2. Julia Garner

3. Anya Chalotra

4. Millie Bobby Brown

5. Erin Moriarty

6. Margot Robbie

7. Aidan Gallagher

8. Anya Taylor-Joy

9. Linda Cardellini

10. Henry Cavill

En cuanto al Top 10 de estrellas emergentes, es el siguiente (entre las estrellas que han entrado en el Top 100 de las más buscadas por primera vez, se han seleccionado las 10 que han ocupado los puestos más altos en el ya mencionado gráfico IMDbPro STARmeter este 2020):

1. Anya Chalotra

2. Aidan Gallagher

3. Maria Bakalova

4. Lauren Lapkus

5. Victoria Pedretti

6. Jurnee Smollett

7. Alba Baptista

8. Golshifteh Farahani

9. Freya Allan

10. Diana Silvers

"Nuestras listas destacan a los actores y actrices que más han emocionado e interesado a los fans y los clientes profesionales este año", ha explicado a The Wrap Matt Kumin, jefe de IMDbPro. En ambas listas destaca una amplia mayoría de mujeres.