Adam Wingard (‘Godzilla vs. Kong’) dirigirá la secuela de ‘Cara a cara’

Este 31 de marzo Adam Wingard se propone recordarnos por qué la experiencia en salas de cine sigue mereciendo la pena gracias al festín de tortas y monstruos que apunta a ser Godzilla vs. Kong, y entretanto este director no va a cruzarse de brazos. El firmante de películas como Tú eres el siguiente, The Guest o la adaptación de Death Note, así las cosas, acaba de confirmar su participación en un inesperado proyecto: una reimaginación de Cara a cara, que en las primeras horas del anuncio aparentó ser un remake, pero que luego se ha aclarado que oficiaría de secuela del film original de John Woo.

Cara a cara, estrenada en 1997 con un gran éxito en taquilla y un floreciente fandom, narraba la enemistad entre un agente del FBI (John Travolta) y un terrorista (Nicolas Cage), que en cierto momento pasaban por un chiflado proceso quirúrgico e intercambiaban los rostros. La película de acción es una de las más queridas de la década de los 90 y esta no es la primera vez que se habla de una continuación, puesto que hace un par de años Oren Uziel (guionista de Infiltrados en clase y Sonic, la película) se había comprometido a escribir un tratamiento.

Ahora, y según recoge Deadline, Paramount Pictures ha recurrido a Wingard para dirigir la secuela de Cara a cara, que además escribiría en compañía de Simon Barrett. No se sabe mucho más del proyecto, sin embargo; en caso de que sea efectivamente una secuela oficial sería realmente memorable asistir al regreso de Travolta y Cage a sus personajes, llamados Sean Archer y, ejem, Castor Troy. Está por ver si las agendas de ambos intérpretes pueden ajustarse a la producción, o si por el contrario Wingard decide recurrir a otros actores para sustituirlos.