Dando la nota: las mejores actuaciones musicales de Will Ferrell

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (Eurovisión para los amigos) no ha sido la primera (ni la segunda, ni la décima) vez que Will Ferrell ha dado la nota dentro y fuera de la pantalla. Si aún no sabes de lo que te estamos hablando, te adelantamos que la playlist del cómico es tan variada como pegadiza.

'I Will Always Love You' o cómo graduarte con Whitney

Boina, toga y voz afinada para alcanzar las notas altas como Whitney Houston. En 2017, el cómico sorprendió a los graduados de la Universidad del Sur de California con un concierto improvisado.

Believe, por el poder de Cher

El mundo de los perdidos fue algo más que una máquina de ganar premios Razzie. Ferrell y Danny McBride nos regalaron una versión de Believe chillona y temblorosa, mejor entonada (eso sí) que el guion.

"A comedian at the Oscars...", al menos te hacen reír

Año 2007. El trío cantarín formado por Jack Black, John C. Reilly y Will Ferrell reivindica más premios para la comedia mientras desafía a Leonardo DiCaprio y Ryan Gosling.

Por ti volaré en español fluido

La película se llama Hermanos por pelotas, pero Ferrell debió entender “con pelotas” para cuando se atrevió a cantar el tema del tenor Andrea Bocelli en castellano, con John C. Rilley a la batería.

"I Gave My Love To Erin...", canto al (des)amor

¿Hay algo mejor que contar batallitas en un pub irlandés? Sí, montarse el karaoke improvisado de Los otros dos y animar a los presentes con una canción de amor, guerra, traición, ojos rosas y Harry Potter.

Tight Pants, con Jimmy Fallon y Christina Aguilera

Si algo ha demostrado el cómico es que no hay composición mala si uno le pone intención. Para prueba, esta actuación/competición de pantalones apretados.

Christmas Time Is Here, el arte del villancico

“Somos el Bruce Springsteen de los grupos corales”. Así se refería el actor a su supuesta gira con los niños cantores de Viena en el programa de David Letterman. Atentos a su solo forzando voz aguda.

"No one’s gonna hurt my little man...": Sí, es Shaquille O’Neal

Con pijama de cuadros y en brazos de Shaquille O’Neal, Will Ferrell canta y baila (nos referimos a esos espasmos tan acompasados) junto al deportista.

Volcano Man y otros hits eurovisivos

No, no es un remake musical de Vikingos, sino un videoclip de Fire Saga, el dúo compuesto por Lars Erickssong (Ferrell) y Sigrit Eircksdottir (Rachel McAdams), al son de su tema Volcano Man. Estética hortera y toneladas de desvergüenza para compensar el certamen de Eurovisión que no hemos tenido este año.

Y no ha sido el único número musical con Ferrell que nos ha regalado el filme de Netflix: