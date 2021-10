A qué hora se estrena ‘El caballero verde’ en Amazon Prime Video

El mito artúrico retorna como nunca lo habíamos visto antes. Después de que A ghost story (2017) pusiera el nombre de David Lowery en boca de todos, los espectadores tendrían que esperar años para conocer el nuevo proyecto del cineasta. Ahora, el estadounidense estrena por fin El caballero verde en Amazon Prime Video.

La película protagonizada por Dev Patel, Barry Keoghan y Alicia Vikander llegará al streaming el próximo 28 de octubre a las 09:01, la hora habitual de lanzamiento en España para los contenidos del servicio de streaming de Amazon.

El mito artúrico renovado

El caballero verde cosechaba las alabanzas del público presente en el Festival de Sitges, donde tenía el honor de clausurar el certamen la 54ª edición. Esta historia medieval aborda el célebre relato de Sir Gawain y el caballero verde desde un punto de vista fantástico, en una nueva adaptación de las leyendas de Camelot alejada de lo que ya conocíamos.

Se suma así al extenso catálogo de la productora A24, la compañía detrás de algunos de los proyectos más arriesgados y diferentes del mercado actual con filmes como Lamb, Minari, Saint Maud o El faro, entre un extenso catálogo brillante.

Además, el filme sigue la senda de las películas que versionan el romance métrico de finales del siglo XIV Sir Gawain y el Caballero Verde, que había tenido diversas versiones en la gran pantalla con Gawain and the Green Knight (Stephen Weeks, 1973) y El caballero verde (Stephen Weeks, 1984), y en televisión con Gawain and the Green Knight (John Michael Phillips, 1991), entre otras. ¿Conseguirá Lowery sorprendernos en su llegada al streaming?

