A George Lucas le habría gustado tener algo más que decir en las secuelas de ‘Star Wars’

Parte del fandom de Star Wars se tomó como una traición (posiblemente la enésima, si no le había gustado nada la trilogía de precuelas) que George Lucas le vendiera Lucasfilm a Disney en 2012 por una millonada. El creador de La guerra de las galaxias se desvinculaba así de la marca con el pelotazo definitivo, y parecía que no le importaba demasiado lo que la Casa del Ratón pudiera hacer acto seguido con la saga. No obstante, a medida que ha pasado el tiempo va quedando claro que no fue una decisión tan fácil para Lucas, o al menos una de la que no se haya arrepentido a posteriori.

El cineasta no ha temido opinar (generalmente de forma bastante desfavorable) sobre la trilogía de secuelas, y a lo largo de su producción pudo involucrarse en ellas en calidad de asesor. No obstante, y a juzgar por unas recientes declaraciones, parece que este cargo fue más cosmético que otra cosa, sin tener mucho que hacer junto a directores como J.J. Abrams, Rian Johnson o Gareth Edwards.“He pasado mi vida creando Star Wars y dejarlo fue muy, muy doloroso. Pero era lo correcto. Creí que iba a tener algo más que decir en las tres películas porque ya las había empezado, pero preferían que me dedicara a otra cosa. A veces las cosas no salen como quieres, la vida es así”, explica.

Este testimonio se enmarca en el libro de reciente publicación The Star Wars Archives: Episodes I-III 1999-2005, escrito por Paul Duncan y contando con numerosas declaraciones de Lucas. En él, además de sus lamentos por su distanciamiento en el desarrollo de la nueva trilogía, el director explica qué fue lo que le movió a venderle la marca a Disney, confirmando que él ya estaba planeando una trilogía por su parte antes de la operación. “En aquella época estaba empezando la nueva trilogía; hablé con actores y estaba preparándome. Pero también iba a tener una hija con mi mujer”, explica Lucas.

“Se tardan diez años en hacer una trilogía, la producción de los Episodios I al III duró de 1995 a 2025. Aún estaría trabajando en el Episodio IX”, prosigue Lucas, sin hacer referencia a que la trilogía de secuelas ha sido completada en apenas cinco años. “Y en 2012 tenía 69 años, así que la cuestión era ‘¿voy a estar haciendo esto el resto de mi vida? ¿Quiero pasar por eso otra vez? Finalmente, decidí criar a mi hija y limitarme a disfrutar de la vida”. Duncan le dice que siempre podía haber entregado el control de la franquicia a otro director mientras mantenía el control de Lucasfilm, pero el realizador replica que “eso no habría sido jubilarse”.

“En El imperio contraataca y El retorno del Jedi intenté mantenerme al margen, pero no pude. Estaba ahí todo el día”, recuerda sobre las dos únicas películas que no dirigió antes de la venta de Lucasfilm. “Incluso aunque fueran amigos míos e hicieran un gran trabajo, no fue lo mismo que si lo hiciera yo. Soy uno de esos tipos controladores y no puedo evitarlo. Así que pensé cómo pasar por encima de ello, disfrutar de lo que tenía y cuidar de mi hija”.