7 papeles que estuvo a punto de interpretar Dustin Hoffman

A sus 85 años, el actor Dustin Hoffman es una leyenda viva de Hollywood, con hasta siete nominaciones a los premios Oscar. El norteamericano terminaba alzándose con dos de estatuillas doradas por Kramer contra Kramer (en 1980) y Rain Man (1989), y muchos tampoco olvidan sus sublimes participaciones en El graduado y Cowboy de medianoche.

El actor cumple años en uno de los momentos más delicados de su carrera, después de haber sido acusado de varios casos de abusos en el set de rodaje. La propia Meryl Streep denunciaba que este le había golpeado en el rodaje de Kramer contra Kramer ante la cámara, sin su consentimiento. Una losa que pesa ahora en la carrera de un ilustre actor, que este mismo año participaba en el filme As They Made Us, de Mayim Bialik.

Más allá de las polémicas, es inevitable reconocer que el actor ha sido parte de la historia del cine y sorprende saber que su carrera podría haber sido aún más dilatada, si este hubiera conseguido estos 7 papeles que estuvo a punto de interpretar:

Michael Corleone en 'El padrino'

Al Pacino en 'El padrino' Cinemanía

Mientras que algunos intérpretes como Martin Sheen y Dean Stockwell tuvieron que realizar una audición para interpretar a Michael Corleone, este papel le fue ofrecido directamente a Hoffman. El director Francis Ford Coppola creía que encajaba a la perfección después de los trabajos que le habían llevado a cosechar sus dos primeras nominaciones al Oscar. Sin embargo, este debía rechazar el papel debido a sus problemas de agenda, en un momento en el que contaba hasta con tres proyectos en cola. Al Pacino acabaría interpretando un papel que hacía que se elevara a la cima del estrellato.

Travis Bickle en 'Taxi Driver'

Robert de Niro en 'Taxi Driver' Cinemanía

Después de que Martin Scorsese explicara a Hoffman la película por teléfono, el actor pensó que el director se había vuelto loco. La incomprensión sobre la idea central del filme provocó que Hoffman rechazara el papel de Travis Bickle y fuera a parar a un inmenso Robert de Niro, con el que el actor había trabajado en Malas calles (1973). Otros de los actores que fueron considerados para el protagonista fueron Jack Nicholson, Jeff Bridges, Alain Delon o Marlon Brando, entre otros muchos.

Rick Deckard en 'Blade Runner'

Harrison Ford en 'Blade Runner' Cinemanía

Hoffman fue elegido inicialmente como Rick Deckard, el papel que terminaría interpretando Harrison Ford. Sin embargo, el actor se cuestionaba por qué querían que interpretara a un "personaje machista". Las diferencias creativas sobre el personaje con el director Ridley Scott provocaron finalmente la salida del actor del proyecto.

Leo Bloom en 'Los productores'



Gene Wilder en 'Los productores' Cinemanía

El cineasta Mel Brooks era vecino de un todavía desconocido Hoffman en Greenwich Village en los años 60. El realizador le ofreció el papel de Leo Bloom, interpretado por Gene Wilder, en el filme Los productores. Sin embargo, Hoffman estaba interesado en interpretar al personaje de Franz Liebkind, quien sería en el filme el actor Kenneth Mars. Ante la falta de consenso y en mitad del casting del filme, Hoffman recibió una prueba para El graduado. Un parón que le permitió Brooks, cuya mujer Anne Bancroft había sido fichada para el filme y creyendo que el intérprete jamás sería elegido.

John Rambo en 'Acorralado'

Sylvester Stallone en 'Acorralado' Cinemanía

Resulta inaudito pensar en otro actor que no sea Sylvester Stallone interpretando a Rambo, pero Hoffman también estuvo a punto de meterse en la piel del veterano boina verde. Un papel que rechazaba por ser demasiado violento, después de que el director Mike Nichols se lo propusiera. El filme escrito originalmente por Michael Kozoll y William Sackheim, basado en la novela de David Morrell, daría varias vueltas hasta causar la salida de Nichols y la llegada de Ted Kotcheff a la dirección.

Super Mario en 'Super Mario Bros.'

Bob Hoskins y John Leguizamo en 'Super Mario Bros.' Cinemanía

A la espera de la nueva versión de Super Mario, con las voces de Chris Pratt Anya Taylor-Joy, la saga de videojuegos de Nintendo contó con una versión live-action en 1993. Los hijos de Hoffman eran muy fans de esta saga, por lo que el actor estuvo detrás de este papel. Bob Hoskins acabaría finalmente adoptando el papel de Super Mario y John Leguizamo el de Luigi, quienes abarataban el coste de la producción debido a su sueldo más humilde.

Itzhak Stern en 'La lista de Schindler'

Liam Neeson y Ben Kingsley en 'La lista de Schindler' Cinemanía

En una entrevista en 1994 con Larry King, Hoffman admitió que había hablado con Steven Spielberg para interpretar a Itzhak Stern. Una serie de malas comunicaciones llevó a pensar a Spielberg que Hoffman había rechazado el papel, que caía en manos del oscarizado Ben Kingsley. Un hecho sucedido después de que el actor también hubiera rechazado anteriormente un rol en Encuentros en la tercera fase. Este suceso provocaba un nuevo arrepentimiento del actor, que en su carrera también habría declinado trabajos con grandes cineastas como Woody Allen, Federico Fellini o Ingmar Bergman, entre otros.

