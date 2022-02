5 documentales para ver en Netflix si te ha gustado 'El timador de Tinder'

La imagen de éxito que el estafador Simon Leviev vendía a través de las redes sociales le sirvió para engañar a algunas de sus víctimas, que ahora toman la voz para denunciar sus artimañas en el documental El timador de Tinder. Netflix ha encontrado su propio filón en los true crime, que está explotando en la plataforma, donde algunos de los peores delincuentes eran descubiertos a través de algunos de los documentales del momento.

Gimnasta A: El médico depredador

El doctor Larry Nassar se aprovechó de su trabajo dentro de la Federación de Gimnasia de los Estados Unidos para abusar de las jóvenes que formaban parte de su equipo. Su caso reveló una verdadera trama, que dejó al descubierto que para la organización lo único importante era ganar. Bonni Cohen (Una verdad muy incómoda: Ahora o nunca) y Jon Shenk (Enséñame el camino a casa) se sitúan tras la dirección de esta producción.

Bikram: Yogui, gurú, depredador

En los años 70, el yogui Bikram Choudhury conseguía aumentar considerablemente su fama entre los practicantes de disciplina físico-mental procedente de la India. Después llegarían las acusaciones de violación y acoso sexual contra es figura, que aún sigue siendo muy controvertida. Dirige Eva Orner, cineasta detrás de los documentales Out of Iraq, The Network o Burning.

Abducted in Plain Sight

Un vecino sociópata conseguía atrapar con sus engaños a los Broberg, una familia mormona de Idaho (Estados Unidos). Su obsesión con la hija de 12 años de estos sería tal que acabaría seduciéndola y secuestrándola. Este acabaría aprovechándose de la ingenuidad de la pequeña para hacerle creer que era abducida por OVNIS y era medio alien, para que esta no se extrañara al despertar en sitios inesperados. ¿Su meta con los extraterrestres? Concebir un hijo antes de los 16 años. Una historia escalofriante para el que era un padre de familia, quien hasta el último momento chantajeó a la familia para que no denunciara.

Las mujeres y el asesino

Dirigido por Mona Achache (El erizo) y Patricia Tourancheau, este documental francés analiza el esfuerzo de una jefa de policía y la madre de una víctima para encontrar y encarcelar a un asesino en serie en el París de los años 90. El criminal era detenido finalmente en 1998 y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de pedir libertad bajo fianza, por al menos 22 años.

Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores

Docuserie que hace seguimiento a la historia de un estafador que fingía ser un espía británico. A través de sus tácticas de manipulación, este robaría a sus víctimas y dejaría multitud de familiar arruinadas a su paso. Sam Benstead (Zoran y los tigres del gol) y Gareth Johnson (8 días que marcaron la historia de Roma) se situaban al frente de la dirección de este proyecto.

