5 animes imprescindibles para ver en Amazon Prime Video

La plataforma de video on demand Amazon Prime Video cuenta en su catálogo con algunas de las series de anime más conocidas de la historia: Death Note, Pokémon, Ataque a los titanes, Inazuma Eleven GO, One Punch Man... Sin embargo, el número de contenidos de animación japonesas es paupérrimo y afecta especialmente al listado de largometrajes, entre los que sí que podemos encontrar algunos títulos icónicos...

Paprika, detective de los sueños

El subconsciente, el análisis de los sueños y la psicología en general han tenido mucha influencia sobre el cine, pero rara vez de manera tan explícita como en Paprika, detective de los sueños. Última película del tristemente fallecido Satoshi Kon, esta es, seguramente, la más idiosincrática de todas sus obras. Navegando entre lo onírico y la realidad, dos planos rara vez diferenciados, la película es un thriller vertiginoso sobre el robo de un aparato capaz de entrar en el subconsciente de las personas con fines, probablemente, terroristas. Pero también es una historia sobre la aceptación de uno mismo y las contradicciones que nos atenazan. Porque a Kon, entre otras muchas cosas, siempre le preocupó pensar qué nos hace humanos.

[TEXTO DE ÁLVARO ARBONÉS]

Ghost in the shell

Al manga de Masamune Shirow, este anime no se le parece ni en el blanco de sus cibernéticos ojos. Tanto da, porque Cameron, Spielberg y las Wachowski (entre otros) han bebido de él hasta volverlo un puntal de la ci-fi moderna. Enumerar las tendencias que nacieron a partir de los créditos iniciales llevaría un reportaje entero.

[TEXTO DE YAGO GARCÍA]

A

Seoul Station

Si viste Train to Busan conociendo la obra anterior de su director en animación, es muy posible que los horrores de ese tren infestado de zombies con destino al apocalipsis absoluto te resultaran suaves. No todo el mundo puede presumir de que una película donde muertos vivientes persiguen a la gente para arrancarles jirones de la cara a dentelladas parezca más apacible que unos dramas humanos ambientados en el mundo real, pero Yeon Sang-ho había alcanzado unas cotas de negrura y crueldad en The King of Pigs (2011) y The Fake (2013) que su díptico zombie, completado por la precuela Seoul Station, palidece en comparación.

[TEXTO DE DANIEL DE PARTEARROYO]

Dragon Ball Super Broly

En 1993, mientras la serie Bola de dragón (transmutada ya en Dragon Ball Z) mantenía a la chavalada española enganchada a las TV autonómicas, su decimoprimer largometraje estrenado en Japón presentaba en sociedad a Broly, seguramente el personaje más bestia de su reparto. Ahora, la franquicia celebra su película número 20 recuperando a este supersaiyán de formato armario en un filme que destaca, precisamente, por lo poco que se ajusta a los estereotipos sobre la franquicia. En Dragon Ball Super: Broly, tanto Goku como la mayoría de personajes más conocidos son, bien secundarios con caché, bien meros cameos.

[TEXTO DE YAGO GARCÍA]

El planeta salvaje

Esto es un clásico que todo el mundo debería haber visto, pero su condición de culto lo hace muy escurridizo. El dibujante, escritor, poeta y genio multidisciplinar Roland Topor y René Laloux, uno de los grandes de la animación europea, llevaron al cine una novela de ciencia-ficción humanista de Stefan Wul con tal inspiración que todavía hoy no tenemos claro si esto es una película o si fue un licor que nos brindaron los dioses.