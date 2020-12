'365 días' es la película de Netflix que más tiempo ha estado entre las más vistas

Apología de la violencia sexual, promoción benigna del Síndrome de Estocolmo o enaltecimiento de las relaciones tóxicas. De esto y bastantes más ha sido tildada 365 días (365 DNI), la película polaca dirigida por Barbara Bialowas, a raíz de su estreno el pasado mes de junio en Netflix y considerada como una de las sucesoras de la trilogía de 50 sombras de Grey por su alto contenido erótico y abundancia de escenas masoquistas.

Relata la historia de un joven delincuente de la mafia siciliana (Michele Morrone) que secuestra a la mujer de sus sueños, una ejecutiva polaca de viaje por Italia (Anna Maria Sieklucka), con la intención de retenerla durante un año y con el objetivo de que acabe enamorándose de él.

Y a las aireadas protestas a través de las redes sociales cabe añadir las malísimas puntuaciones que ha recibido por parte de la crítica. Sirva como ejemplo el rotundo "cero" en cuanto a críticas positivas que se recoge en el sitio web de Rotten Tomatoes. Pero todo ello no ha sido impedimento alguno para que se haya convertido en una de las películas más vistas del catálogo de Netflix este año.

Según un informe que ha publicado What's on Netflix, y basándose en los datos de las series y películas más solicitadas en las distintas plataformas que monitorea la web FlixPatrol, 365 días tal vez no sea la que haya tenido más visionados en la plataforma digital del gigante del streaming (no hay cifras oficiales en cuanto al número), pero sí la que ha permanecido durante más días entre las diez más vistas en todo el mundo.

Un récord que ha logrado superando a su principal rival, Enola Holmes con Millie Bobby Brown. Esta sería la lista de las 5 películas que más tiempo han estado entre las más demandadas en Netflix este 2020 a nivel mundial.

1 - 365 días. Puntación en FlixPatrol de 42,084 (se puntúa con 10 puntos cada día que está en el número 1, con 9 si está en el número 2. Y así sucesivamente hasta 1 punto si se ha situado en la décima posición).

2 - Enola Holmes. 16,432 puntos

3 - Crónicas de Navidad 2. 15,416 puntos

4 - Amor de calendario. 14,724 puntos

5 - La vieja guardia. 13,583 puntos

Y seguimos con la lista de las más vistas desde la posición número 6 hasta la 20: El dilema de las redes (6), Proyecto Power (7), Mi primer beso 2 (8), Bob Esponja: Un héroe al rescate (9), Tyler Rake (10), El Halloween de Hubie (11), Más allá de la luna (12), El diablo a todas horas (13), Work It. A ritmo de los sueños (14), Navidades en california (15), Amor garantizado (16), El caso Watts: El padre homicida (17), Sigue el ritmo (18), (Re)cambio de princesa (19) y Crónicas de Navidad (20).