La tercera película de '28 días después' ya está en camino: una nueva trilogía con Danny Boyle y Alex Garland al frente

Han tenido que pasar más de 20 años para que la franquicia de terror 28 días después pueda contar con una esperadísima tercera entrega, pero, tras meses de numerosas especulaciones al respecto, ya es una realidad. The Hollywood Reporter ha confirmado que Danny Boyle y Alex Garland volverán a trabajar juntos en la creación de la que inicialmente ha sido bautizada como 28 Years Later (28 años después), a falta de una confirmación oficial y debido al tiempo que ha pasado desde entonces.

En 2002, Danny Boyle estrenaba la película de ciencia-ficción sobre zombies 28 días después, que se transformó en un verdadero éxito de taquilla. Partiendo de 8 millones de presupuesto, la película alcanzó la friolera cifra de 84 millones de recaudación. Esto permitía el lanzamiento de una segunda entrega en 2007, 28 semanas después, que no consiguió el mismo rédito de la primera, pero logró el título de clásico del cine de terror con los años.

Los primeros rumores llegaban después de que el cineasta Alex Garland (Ex machina, Aniquilación), quien fuera guionista de la primera entrega y productor ejecutivo de la segunda, afirmara haber concluido un guion para una posible tercera entrega. Ahora, THR informa que se trataría de una nueva trilogía que contaría con Boyle como director de la primera película y tendría un presupuesto de 75 millones de dólares para cada una.

Ambos volverían a producir el filme, como ya hicieron anteriormente, contando también con el productor original Andrew Macdonald y Peter Rice, exdirector de Fox Searchlight Pictures, la división del antiguo estudio Twentieth Century Fox que originalmente respaldó la película británica y su secuela.

'28 días después' y '28 semanas después'

Recordemos que 28 días después supuso en su estreno una revitalización del cine de zombies, que a partir de ese momento comenzaron a ser tratados mayormente como personas infectadas e influenciaron a sagas posteriores como The Last of Us o The Walking Dead. Un filme que contó con Cillian Murphy, quien triunfa estas semanas con Oppenheimer, como un hombre que despertaba de un coma en un hospital de una Inglaterra postapocalíptica, después de la propagación de un virus que había convertido a sus víctimas en asesinos feroces.

Por su parte, la secuela contaba con Tammy (Imogen Poots) y su hermano menor, Andy (Mackintosh Muggleton), quienes debían sobrevivir en un mundo aciago y dañino, seis meses después de la propagación del virus. Un filme que contaba también con célebres rostros como Rose Byrne o Jeremy Renner en el lado de los militares.

Este segundo filme fue dirigido por el cineasta español Juan Carlos Fresnadillo, conocido por títulos como Intacto o Intruders, y que recientemente participaba en la serie Damsel, el nuevo trabajo de Millie Bobby Brown para Netflix.

Así, el género de zombies, infectados o muertos vivientes, elija su propia forma de denominar a los susodichos según el filme y la procedencia del virus, demuestra su fortaleza en el cine y la televisión de la actualidad. ¿Estamos ante el nacimiento de una exitosa nueva trilogía de terror?

