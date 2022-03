CINEMANÍA nº 319

1 Casual day. Todavía hay gente por ahí que confunde la sintonía de El gran héroe americano (Mike Post que estás en los cielos) con la de Los problemas crecen: es verdad que el Believe it or not (I’m walking on air) que acompañaba al ricitos de oro William Katt sonaba parecido al As long as we got each other que nos presentaba al aspirante a rizoso Kirk Cameron, y que ambos fueron póster de Super Pop, pero el jeta adolescente que se refugió en la iglesia evangélica no tiene nada que ver con el protagonista de El gran miércoles de John Milius.

Aquella película surfera con la ola californiana y Vietnam como pesadillas resacosas le postuló para el papel de su vida: George Lucas y Milius eran amigos y el rubito Katt estuvo a punto de ser Luke Skywalker en La guerra de las galaxias. A falta de lado oscuro, los extraterrestres le dieron a William Katt superpoderes. Su personaje en El gran héroe americano, la serie de superhéroes con la que crecimos en los 80, era un profesor dialogante que se cruza con el FBI y los aliens en un viaje de estudios.

Aquella serie tenía un encanto sin franquicia ni gran presupuesto detrás, basada en el choque del zangolotino héroe accidental con el azar, que le pone siempre en peligro. La picadura de Spider-Man, la radiación de La Masa, la llegada a la Tierra de Superman, el traje rojo de Bill Katt… Todos los superhéroes lo son por casualidad.

Hay otro profesor con (super)poderes: años antes de ser presidente de Ucrania, el actor y cómico Volodimir Zelenski, hoy un azaroso líder carismático, también sufrió una transformación casi extraterrestre en la serie Sluga Naroda (Servidor del pueblo): un maestro de escuela se convierte en presidente tras hacerse viral un vídeo en el que le canta las cuarenta al poder. Por similares casualidades, la popularidad de Zelenski por esa serie (y un lobby empresarial turbio) le llevó a unas elecciones. Cosas de la nueva política que releva por hastío a la clase dirigente tradicional. La casualidad aupó a Zelenski, pero Putin ha hecho el resto, en una sucesión tan increíble de acontecimientos que convierte en verosímil cualquier serie de superhéroes.

Fotograma de 'Jinetes de la justicia' Cinemanía

2 OSO. La primera vez que vi una de las mejores películas de 2021 no me percaté. Con el tiempo, un detalle de la película danesa Jinetes de la justicia se revela fundamental. La película es la historia de una venganza, reacción visceral de un grupo de perdedores liderados por Mads Mikkelsen, un militar que pierde a su esposa en un sospechoso accidente con visos de atentado.

Uno de los personajes rescata una leyenda ucraniana sobre una princesa cazando osos. Un plantígrado le plantó cara y acabó devorándole un dedo con un anillo. Años después, la princesa abatió a aquel mismo oso. Pero al abrirle las tripas para recuperar la joya, allí no había nada. La inutilidad de la venganza en la historia no fue suficiente para parar los pies a estos vengadores sin superpoderes.

Pero pese a la presunta moraleja de un filme que triangula entre casualidad, causalidad y violencia, no habría película sin Mikkelsen buscando una excusa (errónea, vemos al final) para sobrevivir, respondiendo con la venganza en busca de justicia. Porque, como muestra Jinetes de la justicia con su dilema moral, es más fácil vivir si podemos culpar a un demonio como Putin. Sin embargo, lo sabe el cineasta ucraniano Sergei Loznitsa (Maidan, Donbass), no podemos culpar a todos los rusos ni prohibir a los maestros del cine soviético en las filmotecas ni llamar ‘nacional’ a la ensaladilla rusa, como ya se les ocurrió a algún lince tras la guerra civil española.

3 Súper JLLV. La noche del 19 de noviembre de 1975, víspera de la muerte de Franco, los españolitos vieron en la tele a José Luis López Vázquez discutir consigo mismo en un doble personaje del capítulo 6 de Este señor de negro, una serie de Antonio Mercero, el hombre que metió para siempre en La cabina al mítico actor.

En el centenario del genial López Vázquez recordamos que, a falta de capa, él también fue un superhéroe a su manera con aquel guion del dibujante y escritor Antonio Mingote, en la que un hombre chapado a la antigua va dándose de bruces con la realidad de una España cambiante y asume la modernidad. Don Sixto Zabaneta, de hecho, tiene superpoderes. Uno, puede hablar con su abuelo retratado en el salón. Y dos, acompañó a España a acostarse con Franco vivo y la vio despertarse en un país que, aunque seguía pareciendo el mismo, ya empezaba a ser distinto.

