¿Qué fue de Henry Thomas, el niño que nos conquistó con 'E.T., el extraterrestre'?

El pasado 11 de junio de este 2023, el fantástico extraterrestre 'E.T.' cumplió 41 años desde que se estrenase por primera vez en Estados Unidos, mientras que en España llegó unos meses después, el 6 de diciembre. Este proyecto de 1982 y creado por Steven Spielberg tuvo una gran repercusión y arrasó en la taquilla cinematográfica a principios de la década de los 80.

En esta icónica película debutaría el intérprete Henry Thomas, el cual realizó un gran papel como Elliot, el niño que se hizo amigo de 'E.T.' Por aquel entonces, el actor tenía solo 10 años (ahora tiene 51) y el éxito del film lo ayudó a conseguir, más adelante, un sinfín de papeles dentro del mundo del cine.

No obstante y tras el triunfo que supuso el film, el joven actor estuvo, prácticamente, en el centro de la diana de periodistas y paparazzis, los cuales seguían el rastro del 'zagal' Henry. El pequeño no pudo soportar dicha presión y permaneció durante seis meses encerrado en su respectivo hogar.

Henry Thomas Twitter

"Durante los primeros seis meses después del estreno, salía y me acosaban. Yo era un chico tímido, y ser abordado por adultos todo el tiempo me asustaba. Entonces dejé de salir de la casa. Me convertí en un ermitaño con 11 años", declaró en una entrevista al diario Mirror.

¿Qué fue del niño de 'E.T., el extraterrestre'?

Después de realizar la producción más exitosa de su carrera, Thomas tuvo varias oportunidades en el panorama cinematográfico, aunque la etiqueta de ser reconocido como el niño de 'E.T' no se la quitaría 'ni con agua caliente': "Me arrepentí muchas veces de haber realizado ese papel", sentenció Henry.

Esta presión provocó que el actor se mantuviese fuera de la gran pantalla durante 12 años. De hecho, no volvió hasta 1994 en la película 'Leyendas de pasión', en la que compartió cartel con Brad Pitt. En 2002, el mundo del cine volvió a llamar a su puerta e interpretó un papel en 'Gangs of New York'. Poco después, Henry Thomas dio el salto a las películas de terror y se sumergió en el interesante proyecto de 'Ouija: el origen del mal'. Además, también fue parte del reparto de 'El juego de Gerald'.

Vuelta al pasado

Henry Thomas viviría, en noviembre del 2019, un viaje al pasado más que curioso, puesto que realizó un anuncio con 'E.T.' de las tiendas estadounidenses Macy's, con motivo del Día de Acción de Gracias. El proyecto consistió en interpretar durante cuatro minutos una campaña publicitaria que se hizo muy viral. El corto, que fue nombrado 'A Holiday Reunion', mostró la gran conexión y amistad existente (37 años después) entre ambos protagonistas.

En la actualidad, Henry se encuentra rodando una serie de terror nombrada 'The Fall of the House of Usher' (El hundimiento de la casa Usher). En el reparto se encuentran intérpretes de la talla de Bruce Greenwood y Mark Hamill, y será estrenada en el otoño de este 2023.

El lado más cercano de Henry

La vida amorosa de nuestro protagonista ha sido una montaña rusa durante los últimos años. El actor se ha casado hasta en tres ocasiones: la primera, con la actriz Kelly Hill en el año 2000 (sólo permanecieron juntos dos años); En el 2004, Thomas se enamoró de Marie Zielcke y se casaron, pero terminaron su matrimonio tres años después (tuvieron una hija); Por último, Thomas tuvo un enlace con Annalee, esposa reciente y con la que ha tenido dos hijos más (Henry y Evelyn).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.