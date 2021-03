Valoración: Y llovieron pájaros

El cine geriátrico –en el buen sentido– sigue encontrando acomodo en la cartelera, aunque sea a codazos y cruzando por donde le da la gana, dispuesto a contentar la avidez de aquel público para el que su religión es el pasado, como diría Proust. Uno y otro, con sus ritmos, latidos y achaques sui generis, por lo que es de agradecer una propuesta como la que firma Archambault (Gabrielle), capaz de abandonar mullidas zonas de confort y plantear una narración sencilla pero llena de matices y murmullos bajo la apariencia de una love story crepuscular entre un anciano huraño y una coetánea ausente por prescripción facultativa, por así decirlo.

Muchos son los palos que toca la directora (la huida voluntaria, la soledad compartida, el bosque alerta y hasta el arte reprimido) y en todos deja su toque sensible, observador e incluso conmovedor, aupada por el potencial del escenario –ese estanque dorado con cicatrices previamente cauterizadas– y por unos personajes con tanta naturaleza y naturalidad como el muy canadiense entorno. No hay sorpresa ni apresuramiento en Y llovieron pájaros (título que parece homenajear a Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques), como mucho un ideario más revolucionario de lo que parece, algún recurso facilón (el Bird on the Wire que entona el ermitaño borrachín) y la constatación de que la ‘mochufa’ llega a cualquier rincón.