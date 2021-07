Valoración: Una canción irlandesa

Seguramente a Flann O’Brien, feliz cronista del pintoresquismo irlandés, se le atragantaría el puré de patatas si viese esta desangelada adaptación del musical Outside Mullingar perpetrada por, oh sorpresa, el director de La duda. Prácticamente nada funciona en este romance granjero con ramalazos de opereta bufa: ni la trama, digamos, dramática con sus disputas por lindes y demás, ni la escasa química entre la pobre Blunt y el muy limitado Dornan, ni los diálogos casi dadaístas (sobre todo en esa recta final ridícula y apícola), ni los secundarios, empezando por un desubicado Christopher Walken y terminando por un Jon Hamm en sus enésimas “variaciones Draper”. Quitando, claro está, los muy verdes paisajes, alguna tonada y unas gotas de folclore ingenuo que no impiden algo bastante parecido al desastre.