Valoración: Tres veranos

Teníamos bien tomada la matrícula a Regina Casé desde Una segunda madre (2015), filme donde la maternidad servía a la vez como vehículo de emociones y como arma de contenido social a través del empuje y el remango de esta actriz que es todo desahogo, todo espontaneidad.

En ese choque de clases larvado que corroe Brasil (y Latinoamérica, y seguramente el mundo entero) y en el que los capítulos políticos (de Lula a Bolsonaro, entre Mundiales de fútbol y JJ OO) se suceden a velocidad de crucero, el cine aparece como una poderosa herramienta para parar, tomar aire y reflexionar con perspectiva sobre la realidad.

La directora Sandra Kogut, que en Campo grande ya había retratado los contrastes económicos, regresa sobre el mismo tema a través de una suerte de gobernanta de una casa de clase alta en la que no se ocultan los trapicheos que la sostienen ni la importancia capital para el equilibrio interno familiar que tiene esta mujer que, encadenada a sus responsabilidades, tiene sin embargo sueños propios.

Fotograma de 'Tres veranos' Cinemanía

Sencillos, pero contrarios a la inercia vital que le empuja a no salir de esta casa, como un ángel exterminador inverso que afecta al servicio y no a los señoritos. Un nuevo homenaje a una generación de mujeres que han cuidado hogares ajenos a costa de sacrificar el suyo propio, la capacidad del personaje de Casé para reinventarse y encontrar salidas donde parece no haberlas, más allá de la energía interior de un personaje roto por dentro y fuerte por fuera, es la punta de lanza de la apuesta de estilo de Kogut, en el polo opuesto de otras muestras del cine latinoamericano sobre el ocaso burgués.

Frente a la contención de las ciénagas de clase de Lucrecia Martel o de la chilena La nana, Kogut apuesta por el exceso, por la hiperacción de una sensacional Casé y por una coralidad (con equipo de rodaje incluido) casi berlanguiana que atrapa a los personajes. Quizá porque lo que cuenta no es la decadencia de un mundo que se agota, sino la podredumbre de un sistema que sobrevive.