Valoración: The Good Traitor

Christina Rosendahl, quien ya demostró poseer una brújula de precisión para rescatar jugosos episodios históricos de su patria chica en The Idealist, vuelve a intentarlo con esta no menos interesante historia basada en la peripecia real de Henrik Kauffmann, embajador danés en Washington durante la Segunda Guerra Mundial y que, tras la ocupación nazi de Dinamarca, se las ingenia para desafiar a su tibio gobierno y formar una resistencia a la altura de las circunstancias y con Groenlandia en la manga.

Narrada con sobriedad y exquisito gusto (vestuario y decoración parecen recién salidos de la tintorería), The good traitor supone una vuelta de tuerca al encorsetado y decorativo cliché de la diplomacia de consulado y cóctel de merienda, así como una confirmación de que las guerras no las ganan los ideales sino el dinero, y si está prensado en oro de la Reserva Federal yanqui, mucho mejor.

Sin embargo, la elección de ver los toros desde la barrera y sin mancharse los zapatos de sangre o barro supone un lastre importante (estamos hablando de la Gran Guerra, no lo olvidemos), al igual que la rutinaria trama adúltera-cuñadil de guarnición y el excesivo repeinado y olor a after shave que desprende casi todo su metraje, salvo momentos puntuales como ese piscolabis nocturno con Churchill y Roosevelt. Descafeinada aunque, eso sí, el desenlace no puede ser más nórdico.