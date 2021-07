Valoración: Summer of Soul

Si te gusta la música, la música negra, el soul, si eres un ser humano y no un cubo de fregona (aunque algún que otro cubo de fregona se ha visto danzar), te encantará Summer of Soul. Menudo festival tuvo lugar en el Mount Morris Park de Harlem, en Nueva York, durante el verano de 1969: un Stevie Wonder de 19 añitos elegantísimo luciendo chorreras; Nina Simone como gran sacerdotisa de la cultura afroamericana; B. B. King (y su Lucille), con una barriguita incipiente; Sly Stone desatado antes de perder definitivamente la chaveta… Por supuesto, dado que la dirección del documental es de Questlove, el batería que reinventó el hip hop con The Roots, hay un segmento especial dedicado a los percusionistas Ray Barretto y Mongo Santamaría.

Eso eran artistas y eso era público, no los que van a hacerse selfies al Primavera con sus outfits de temporada. Lejos del parque, EE UU enviaba a unos hombrecillos a la Luna. Nadie miraba al cielo: para los descastados de piel oscura, para los oprimidos por la raza, las verdaderas estrellas estaban encima de aquel escenario. Luz y color a raudales, más que en la tómbola de Marisol. Hay que llevar gafas de sol, como Stevie, para que no te deslumbre la concentración de astros, y ese, básicamente, es el problema: como en una supernova, las actuaciones de Sumer of Soul absorben toda la energía circundante y anulan la intención y la narración del documental.

Las entrevistas a los asistentes y artistas que rememoran esas jornadas te bajan la adrenalina y la cuestión ideológica, piedra angular del documental, queda igualmente lastrada. Porque la verdadera razón de ser de Summer of Soul es la arqueología audiovisual de una cultura, la negra (por usar el término del documental), severamente reprimida. El agravio se nos cuenta en los intertítulos de inicio: mientras Harlem bullía con sus estrellas durante un mes, a escasos kilómetros los blanquitos tenían su mucho más célebre Woodstock, tres días inmortalizados por Michael Wadleigh y montados por Martin Scorsese y Thelma Schoonmaker, obteniendo el Oscar de la Academia.

Fotograma de 'Summer of Soul' Cinemanía

Nadie quiso comprar el Summer of Soul, el Black Woodstock que Questlove trata como si de un Caravaggio que se creía desaparecido y es recuperado por casualidad en un sótano se tratara. Pero el entusiasta director nos lo vende como el pistoletazo de salida de la cultura negra, en un paralelismo innecesario con el movimiento hippie. Cae aquí en la vieja trampa del “Yo estuve allí” (¿a cuánta gente habéis conocido en bares que os ha contado que ellos empezaron el 15M?), que le lleva a otra peor. Si la concienciación empezó en 1969 y la música tiene esa capacidad sanadora y de comunión entre los seres humanos como sostiene al afamado baterista, ¿por qué está EE UU como está después de medio siglo?

Una de las premisas (o las dos) que transmite el documental es falsa, pues su mensaje de paz, amor y música soul se da de bruces con la realidad que vemos a diario en las noticias. Claro, que esto lo comento en modo Martirio, después de haberme puesto dos pares de gafas de sol para ver el documental. Si lo hacéis sin intermediación entre vuestra retina y la pantalla, solo podréis gozar, disfrutar y bailar con la luz que desprende una generación de músicos inolvidable… que harían bailar hasta al cubo de una fregona.